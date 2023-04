La settima stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1. A seguito delle dimissioni di Flora Gentile Ravasi da stilista, con la figlia di Achille (Roberto Alpi) che approda a Galleria Milano Moda, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ha proposto con successo a Maria Puglisi di ricoprire il ruolo che era della fidanzata del commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). D'altro canto, però, Vito Lamantia (Elia Tedesco) dovrebbe partire oltreoceano per sistemare alcune beghe legate alla sua azienda ma, al contempo, Vito vorrebbe proporre a Maria di trasferirsi assieme in Australia, proposta che non trova luogo quando scopre che la sarta ha accettato di diventare stilista.

Malgrado non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, Vito potrebbe vendere l'azienda australiana per rimanere in pianta stabile a Milano assieme a Maria. Se ciò dovesse concretizzarsi, il contabile sacrificherebbe la carriera da imprenditore ma facendolo coronerebbe il suo sogno d'amore.

Maria accetterà di diventare la stilista del Paradiso delle signore

Gli spoiler della soap opera ideata da Giannandrea Pecorelli, in merito alle puntate da lunedì 17 a venerdì 21 aprile, raccontano che Vittorio deciderà di pescare in casa per rimpiazzare Flora, quindi proporrà a Maria di ricoprire il ruolo da stilista della boutique milanese.

Puglisi si prenderà qualche giorno per decidere e, nel mentre, chiederà a Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) di darle una mano coi vestiti della nuova collezione.

Vito, invece, da un lato dovrebbe tornare prima possibile in Australia a causa di alcuni problemi legati alla sia azienda, mentre dall'altro lato ha in animo di proporre a Maria di trasferirsi assieme oltreoceano, così da iniziare una nuova vita.

Proprio quando il ragazzo di Montevago si sarà deciso ad avanzare tale proposta alla sua amata, quest'ultima gli dirà di aver deciso di accettare la proposta del Direttore di diventare stilista del Paradiso.

Vito potrebbe vendere l'azienda australiana per restare a Milano con Maria

Lamantia è innamorato follemente da tempo di Maria ma, al contempo, non è riuscito a fare a meno di dire alla giovane sarta una sequela di bugie che, com'è lecito attendersi, hanno spinto la stessa ad allontanarsi dal contabile.

Tra Maria e Vito, fortunatamente, è tornato il sereno, quindi il ragazzo potrebbe essere conscio che un'ulteriore scossone, come un suo improvviso viaggio in Australia, sancirebbe una nuova crisi.

A fronte di ciò e alla luce della scelta di Maria di essere la stilista del Paradiso, Vito potrebbe mettere la sua carriera imprenditoriale in secondo piano e ciò lo porterebbe a vendere l'azienda australiana così da potersi costruire una vita a Milano assieme alla sarta.