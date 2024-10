"Sei diventato Galip Kozcuoğlu": con queste parole Mujgan ferirà suo figlio Emir nelle prossime puntate di Endless Love (titolo originale turco, Kara Sevda). Le anticipazioni rivelano che la donna noterà l'ossessione che suo figlio prova per Nihan e lo paragonerà a Galip che l'ha ridotta in coma a causa della sua gelosia malata. Le parole di Mujgan colpiranno Emir nel profondo, tanto che l'uomo lascerà la sua stanza offeso senza dire una parola.

Il risveglio di Mujgan e la rapida ripresa

Mujgan diventerà sempre più protagonista e dopo il suo risveglio la sua ripresa sarà incoraggiante.

La madre di Emir recupererà presto i ricordi e tornerà a comunicare con le persone che la circondano. Un grosso aiuto per Mujgan sarà la presenza della sua nipotina Deniz che Emir le porterà spesso accanto. La vicinanza della bambina a Mujgan farà storcere un po' il naso a Nihan che avrà sempre il timore di un attaccamento morboso di Emir nei confronti di sua figlia. Con il passare dei giorni, però, Nihan dovrà ricredersi su sua suocera che con lei sarà molto gentile a differenza del resto della famiglia. Emir confiderà a sua madre la sua ossessione per Nihan e le dirà di aver scoperto che la donna vuole fuggire con Kemal. Kozcuoğlu non nasconderà nulla a Mujgan e le dirà che è disposto ad uccidere tutti pur di non perdere sua moglie.

L'avvertimento di Mujgan a Nihan

Le parole di Emir spaventeranno molto Mujgan che appena ne avrà occasione parlerà con Nihan e la metterà in guardia. La donna avvertirà sua nuora: “Emir sa tutto di te e Kemal”, sperando di poter salvare la vita a sua nipote e a Nihan. Emir, ignaro del rapporto che sta nascendo tra sua madre e sua moglie, continuerà a confidarsi con Mujgan che questa volta sarà molto dura con lui.

Emir sarà nella stanza di sua madre con la piccola Deniz e appena arriverà Nihan la tempesterà di domande. Kozcuoğlu pretenderà di sapere dov'è stata sua moglie e lei gli consegnerà uno dei registratori che ha trovato e con cui suo marito la controlla continuamente. “Smettila di spiarmi”, dirà Nihan e Emir, risvegliando dei brutti ricordi in Mujgan.

La donna prenderà la bambina e andrà via, lasciando madre e figlio da soli. “Lascia quella ragazza”, dirà Mujgan a Emir che non vorrà saperne di ascoltarla. “Lasciala andare”, insisterà, ma suo figlio le dirà di non poter vivere senza sua moglie. Kozcuoğlu spiegherà a Mujgan che Nihan per lui rappresenta quella famiglia che da bambino sognava e anche se sa di non essere ricambiato vuole assolutamente che lei stia con lui. “Tu sei diventato Galip Kozcuoğlu”, dirà Mujgan ferendo profondamente Emir che si alzerà di scatto e andrà via offeso.

La dolorosa storia di Mujgan

Mujgan ha sofferto molto in passato a causa di suo marito Galip. Quest'ultimo, infatti, era ossessionato da lei come Emir lo è di Nihan e la soffocava con la sua gelosia.

Mujgan aveva un'amicizia con Hakki ma tra loro non c'è stato niente di più. Quando la donna è rimasta incinta, Galip ha insinuato che Mujgan lo avesse tradito e ha avuto un litigio furioso con lei. Durante lo scontro, l'uomo non ha esitato a spingere sua moglie nel vuoto, rischiando di ucciderla. Mujgan è stata dichiarata morta dopo aver tentato il suicidio e Galip l'ha tenuta per anni nascosta dal mondo, pagando un medico perché evitasse il suo risveglio dal coma.