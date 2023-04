Ezio Colombo ci sarà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8? Mancano poche settimane alla riapertura del set della soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, seguita tutti i giorni da una media di quasi due milioni di fedelissimi spettatori in daytime.

E, tra i volti di spicco della stagione che sta per concludersi, vi è sicuramente quello di Massimo Poggio, l'attore che in questi anni ha saputo conquistare il gradimento del pubblico e dei numerosissimi fan.

Cosa succederà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 è confermato nella fascia del daytime pomeridiano di Rai 1 della prossima stagione televisiva 2023/2024.

La soap, complice il grande successo di ascolti registrato quest'anno, sarà nuovamente in onda con un nuovo ciclo di appuntamenti in prima visione assoluta, che si preannunciano scoppiettanti.

Ma chi ci sarà nel cast dell'ottava stagione? Quali saranno i personaggi che ritroveremo e quali invece quelli che lasceranno la soap?

'Non lo so se ci sarò', l'attore di Ezio rompe il silenzio su Il Paradiso delle signore 8

Al momento si hanno ancora pochissime anticipazioni ufficiali sulle nuove puntate anche se, a rompere il silenzio nel corso delle ultime settimane, ci ha pensato l'attore che veste i panni di Ezio Colombo.

In una delle sue ultime interviste, Massimo Poggio non ha confermato al 100% la sua presenza nel cast dell'ottava stagione, in onda da settembre 2023 in poi su Rai 1 è ad oggi non si hanno ancora notizie certe a riguardo.

"Non lo so. Fare l'attore vuol dire non avere certezza di nulla, mai", ha dichiarato l'attore parlando del suo futuro nel cast de Il Paradiso delle signore 8.

Insomma, una risposta che sembra non dare certezze su quello che sarà il destino e il futuro del personaggio di Ezio nel corso della prossima stagione della soap opera del pomeriggio.

L'attrice di Maria confermata nel cast de Il Paradiso delle signore 8

Al contrario, invece, tra gli attori che hanno già confermato la loro presenza nel cast della nuova stagione figura quello di Chiara Russo, quindi Maria Puglisi ci sarà.

La giovane attrice, diventata uno dei volti di punta di questa settima stagione della soap opera, si ritroverà ancora una volta a vestire i panni della giovane Maria.

A confermarlo è stata lei stessa in una delle sue ultime interviste, dove ha svelato che pur essendo attualmente impegnata con le riprese di una nuova serie televisiva, riuscirà a liberarsi in tempo per tornare di nuovo sul set de Il Paradiso delle signore 8 e poter girare le nuove puntate.

Quali saranno le novità messe a punto dagli sceneggiatori per la giovane e intraprendere Maria? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.