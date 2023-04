Sta per prendere il via la prima puntata della diciassettesima edizione dell'Isola dei Famosi 2023 su Canale 5: l'appuntamento è per questo lunedì 17 aprile alle ore 21:30 circa. Ancora una volta alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, confermato anche Alvin come inviato live in Honduras, mentre gli opinionisti saranno Vladimir Luxuria, riconfermata dallo scorso anno, ed Enrico Papi, che sostituisce Nicola Savino.

Questa sera quindi i nuovi naufraghi sbarcheranno sull'isola dopo il consueto tuffo dall'elicottero e raggiungeranno a nuoto la terra di Cayos Cochinos, dove inizieranno una nuova avventura.

Il cast dell'Isola dei Famosi 2023

Per quanto riguarda i concorrenti uomini ci saranno: Marco Predolin, conduttore televisivo, già conosciuto in passato già partecipante al Grande Fratello Vip. Ci sarà anche Andrea Lo Cicero, ex volto del rugby italiano e attualmente conduttore televisivo. Ci sarà anche il giornalista, Alessandro Cecchi Paone, insieme al suo compagno, Simone Antolini. Sempre per quanto riguarda gli uomini dell’Isola dei Famosi 2023, ci sarà anche Christopher Leoni, attore e modello brasiliano e il duo radiofonico Paolo Noise e Marco Mazzoli. Vi sarà Fabio Ricci, il componente maschile del duo dei Jalisse.

Per quanto riguarda invece il cast delle donne ci sarà Fiore Argento, figlia del regista Dario Argento e sorella di Asia Argento.

Ci saranno anche l'attrice Corinne Clery, la modella Helena Prestes, la quale non ha mai partecipato a nessun reality show; Pamela Camassa, fidanzata del conduttore Filippo Bisciglia. A completare il cast delle donne sono l'attrice Nathaly Caldonazzo, la modella e personaggio televisivo Claudia Motta, l’ex suora di The Voice Cristina Scuccia e, infine, Alessandra Drusian, voce femminile dei Jalisse.

Dove seguire l'Isola dei Famosi

L'Isola andrà in onda ogni lunedì sera alle ore 21:30 circa su Canale 5, e contemporaneamente in streaming su Mediaset Infinity

Poco prima (alle ore 20) andrà in onda Isola Party condotto da Giorgia Palmas e Andrea Dianetti, che con interviste inedite, ospiti, giochi e tanti scoop intratterranno il pubblico su Mediaset Infinity, il tutto targato con l'hastag #festasullisola.

Andrà in onda anche una striscia pomeridiana, il daytime, dal lunedì al venerdì alle ore 16:40 su Canale 5, ed anche su La5 e Mediaset Extra sempre dal lunedì al venerdì alle ore 20:30.