L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato per la giornata di venerdì 14 aprile, quando alle 16:05 andrà in onda l'ultima puntata di questa settimana in prima visione assoluta.

Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende di Marcello il quale deciderà di mettersi in viaggio per raggiungere la sua amata contessa, ma farà i conti con una brutta sorpresa.

Spazio anche alle vicende di Marco che, in questo nuovo episodio della soap, si mostrerà spietato e sul piede di guerra nei confronti del fratello Tancredi.

Marcello scopre le bugie di Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 14 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì 14 aprile 2023 rivelano che Marcello deciderà di fare una sorpresa alla sua amata contessa, motivo per il quale vorrà raggiungerla a Lione.

Il giovane Barbieri organizzerà nei minimi dettagli la sua trasferta ma, all'ultimo momento, farà una scoperta che lo lascerà senza parole.

Il giovane ragazzo, infatti, si renderà conto che è stato ingannato da Adelaide: la donna non si trova a Lione e, per tutto questo tempo, non ha fatto altro che prenderlo in giro.

A quel punto, quindi, Barbieri finirà per smascherare le bugie della donna e chiederà aiuto a Ludovica: lo scopo di Marcello, infatti, sarà quello di riuscire a scoprire cosa è successo e il perché di queste menzogne.

Maria scopre la verità su Vito: anticipazioni Il Paradiso del 14 aprile

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata della soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per l'evolversi della situazione tra Francesco e Maria.

Il primo, infatti, scoprirà che Vito ha intenzione di lasciare Milano per trasferirsi in Australia e a quel punto metterà al corrente la ragazza, informandola su quanto sta accadendo.

La reazione di Maria che, fino a questo momento aveva sempre scelto di non dare una seconda chance a Vito, non si farà attendere.

La Puglisi, infatti, finirà per comprendere i suoi veri sentimenti e a quel punto deciderà di intervenire in prima persona per evitare che si arrivi ad un triste epilogo.

Marco spietato col fratello: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 14 aprile

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 14 aprile rivelano che ci sarà spazio anche per i dubbi di Marco.

Il ragazzo inizierà ad avere dei seri sospetti sul conto di Tancredi, alimentati anche da una chiacchierata con Gemma, che gli ha permesso di capire più cose.

E, a quel punto, Marco deciderà di passare all'azione: il ragazzo si mostrerà spietato nei confronti di Tancredi e si dirà pronto a minacciarlo e metterlo alle strette in merito ai fatti avvenuti nella notte dell'incendio alla fabbrica.