Nell'attesa che venga trasmessa in tv la puntata di Uomini e donne incentrata sul confronto di Armando con Maria De Filippi e Gianni Sperti, i fan continuano a raccogliere informazioni sulla fondatezza delle accuse che Aurora ha lanciato al napoletano in studio. Tra i pochi che si stanno esponendo per difendere Incarnato, c'è anche una sua vecchia fiamma: tramite i social network, infatti, Barbara De Santi ha fatto sapere di credere al cavaliere e che avrebbe reagito come lui se l'avessero accusata di cose non vere.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Anche se non fa più parte del cast di Uomini e Donne da anni, Barbara De Santi continua ad essere un punto di riferimento per i fan storici della trasmissione: ogni volta che in studio accade qualcosa di rilevante, qualcuno interpella l'ex dama per chiederle di esprimere un parere social su quell'argomento.

Questo è accaduto anche ieri, giorno in cui su Canale 5 è stata trasmessa la puntata in cui Aurora ha accusato Armando di avere un manager e di cercare solo visibilità.

Dopo aver guardato quello che è andato in onda in tv, l'ex protagonista del Trono Over ha pubblicato una Instagram Stories per chiarire il suo pensiero a riguardo, e le parole che ha usato hanno spiazzato la maggior parte dei suoi follower.

Il parere dell'ex volto di Uomini e Donne

"Mi avete chiesto in tanti se sto dalla parte di Armando o di Aurora. Ora che ho visto la puntata, posso dire che sto assolutamente dalla parte di Armando", ha esordito Barbara nello sfogo social che i siti di gossip stanno riportando il 13 aprile.

Nell'analizzare le parole che Tropea ha rivolto ad Incarnato per accusarlo di partecipare a Uomini e Donne solo per popolarità, De Santi ha aggiunto: "Lui mi ricorda me quando venivano dette cose non vere e che non avevo fatto".

"Anche io diventavo una pazza. Chi ha qualcosa da nascondere, invece, rimane sulle sue e non si scalda così tanto", ha proseguito l'ex dama del Trono Over sui social network.

L'ex fiamma del cavaliere napoletano, dunque, gli dà ragione e per farlo fa riferimento alla sua esperienza passata negli studi Elios.

"Io credo a lui, dice la verità.

Anch'io impazzivo così", ha concluso Barbara nel video col quale ha preso le parti di Armando pubblicamente.

Attesa per le registrazioni di Uomini e Donne

Se Barbara De Santi si è schierata dalla sua parte, un'altra famosa ex di Incarnato non ci ha pensato due volte ad accodarsi ad Aurora per criticarlo aspramente.

Tramite alcuni video che ha postato sul suo profilo Instagram nei giorni scorsi, Veronica Ursida ha dato ad Armando 'della persona violenta e minacciosa', un uomo che sarebbe capace di tutto pur di raggiungere i propri obiettivi.

Alla romana si è aggiunta anche Pamela Barretta che ha lasciato intendere di conoscere delle "verità" mai dette sul protagonista del dating-show.

La pugliese, però, non ha ancora rivelato le cose che dice di sapere su Armando, ma ha dato ragione a Tropea quando racconta che avrebbe fatto provini per diversi programmi televisivi di Canale 5.

Una teoria che il partenopeo ha smentito con forza davanti alle telecamere, è che in passato avrebbe sostenuto dei casting per diventare concorrente di reality-show come l'Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.

Maria De Filippi ha creduto alla versione fornita dal cavaliere, ma sui social network sono in tanti a pensare che le cose sarebbero andate in un altro modo e che ora il diretto interessato avrebbe paura ad ammetterlo.