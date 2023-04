A Un Posto al sole, lunedì 17 aprile si aprirà una nuova settimana densa di avvenimenti. Stando alle anticipazioni della puntata, i riflettori saranno puntati su Marina e Roberto, in crisi a causa di Lara. Quest'ultima gioirà per la riuscita del suo piano, perché Ferri sarà sempre pronto a correre da lei e Tommaso, mentre Marina sarà stanca di tutta la situazione e troverà conforto in Arnaud. Nel frattempo, per Franco non sarà affatto un buon periodo a causa dei problemi di lavoro e l'uomo si ritroverà a fare un bilancio della sua vita. Diego e Nunzio, invece, saranno entusiasti della nuova avventura che li aspetta al Vulcano e proveranno a coinvolgere Silvia verso nuovi investimenti.

Anticipazioni Un Posto al sole: Lara soddisfatta della riuscita dei suo piani

Le anticipazioni di Un Posto al sole dell'episodio di lunedì 17 aprile raccontano che a casa Ferri la serenità sarà ormai un lontano ricordo. La presenza ingombrante di Lara farà in modo che i due coniugi siano sempre più lontani e Marina sarà esausta dopo l'ennesima chiamata urgente che ha portato Roberto a correre da quello che crede sia suo figlio. A consolare la signora Giordano ci sarà Arnaud che per lei sarà un vero amico e non si esclude che provi anche un interesse più profondo per Marina.

Anticipazioni episodio di lunedì 17 aprile: Franco sconfortato

L'episodio di Un Posto al sole di lunedì 17 aprile vedrà protagonista anche Franco che vivrà un momento di crisi.

La possibilità di perdere il lavoro si farà sempre più concreta per Boschi che con la vendita del garage si ritroverebbe disoccupato. Per il marito di Angela sarà inevitabile fare un bilancio della sua vita e il risultato sarà sconfortante. Nelle scorse puntate Franco si è confidato con Raffaele sulla difficoltà di pensare in modo positivo ad un futuro lavorativo e si è sentito in imbarazzo quando Nunzio ha avviato la società con Silvia e Diego senza chiedergli un aiuto economico.

Nei prossimi giorni l'umore del padre di Bianca peggiorerà, anche se dalla sua parte avrà il sostegno della famiglia e degli amici di sempre.

Silvia ancora scettica per i nuovi investimenti al Vulcano

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che lunedì 17 aprile ci sarà un'aria di speranza al Caffè Vulcano. Diego, Nunzio e Silvia si daranno da fare per rilanciare il locale nel modo migliore, ma la signora Graziani continuerà ad essere molto prudente.

I nuovi soci infatti, proporranno nuovi investimenti per dare al bistrot una luce diversa, ma Silvia avrà paura di rischiare e non si lascerà coinvolgere facilmente. Nunzio e Diego, in ogni caso, daranno di tutto per convincere la loro socia ad osare per ottenere buoni risultati.