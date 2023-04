Arrivano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore delle puntate in onda su Rai 1 dal 17 al 21 aprile 2023. Le trame dei prossimi episodi sono ricche di novità e colpi di scena. Marco deciderà di non essere presente alle nozze di Gemma e Roberto, facendo intendere di essere ancora legato in qualche modo alla sua ex fidanzata, nonostante la lontananza di Stefania si faccia sentire. Nel frattempo, Umberto riuscirà a rintracciare Adelaide e si metterà in viaggio per ritrovarla, senza dire nulla a Flora. Occhio anche a Tancredi, che riceverà una bella notizia: potrà operarsi alla gamba.

Resta però un mistero la dinamica che ha innescato l'incendio alla fabbrica.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 aprile: Tancredi potrà operarsi alla gamba

Le nuove anticipazioni della soap opera rivelano che Tancredi inizierà a stare meglio dopo il malore che l'ha costretto a ricoverarsi in ospedale. Una bella notizia lo farà avvicinare a Matilde: grazie a un'operazione, potrebbe recuperare l'uso della gamba. Intanto, viene riaperto il fascicolo dell'incendio alla fabbrica, ma la verità non è quella raccontata da Tancredi, che ha mentito anche alla moglie. Marco sa tutto ma preferisce non mettere il fratello nei guai, ha ben altro a cui pensare ora.

Il Paradiso delle signore puntate 17-21 aprile: Umberto scopre dove è Adelaide

C'è grande apprensione riguardo il segreto della contessa, che sparirà nel nulla. Secondo le ultime ipotesi, non si esclude che Adelaide abbia scoperto che Margherita è viva e che sia partita proprio per questo. Nelle prossime puntate, Umberto si preoccuperà per l'assenza della contessa e, dopo diversi tentativi, verrà a conoscenza dei suoi movimenti.

In preda all'angoscia, ecco che si metterà sulle sue tracce, lasciando Milano senza dire nulla a Flora. Mentre il commendatore sta per venire a conoscenza di una verità spiazzante, Marco inizia ad avere dei seri dubbi su Gemma.

Il Paradiso delle signore trame dal 17 al 21 aprile: Marco scopre che il bambino è suo?

Continuando con le anticipazioni delle puntate di aprile, vedremo Marco deciso a non partecipare alle nozze di Gemma e Roberto.

Come mai questa scelta? La situazione si farà scottante quando verrà a sapere della gravidanza di Gemma, che gli dirà che il bambino che aspetta è di Roberto. Tuttavia, il giovane Sant'Erasmo inizierà ad avere seri dubbi sulla relazione reale che c'è tra la bella Zanatta e Landi. A quanto pare, il momento della verità è molto vicino e sarà tempo di fare delle scelte per Marco, che non sembra così indifferente a Gemma e alla possibilità concreta di perderla per sempre, qualora sposasse davvero Roberto.