L'appuntamento con le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore previste nella settimana che va dal 17 al 21 aprile 2023, si preannunciano dense di colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Gemma, la quale finalmente annuncerà ufficialmente le sue imminenti nozze con Roberto Landi, destando però non pochi sospetti. Spazio anche alle vicende di Umberto: il commendatore scoprirà cosa sta accadendo alla contessa e, a quel punto, deciderà di indagare in prima persona per portare alla luce la verità dei fatti.

Gemma annuncia le nozze: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 in programma fino al 21 aprile in prima visione assoluta, rivelano che ci sarà spazio per le nozze di Gemma.

La venere, dopo aver riflettuto a lungo, confermerà la sua decisione di volersi unire in matrimonio con Roberto e annuncerà il fatidico e ormai atteso sì anche alle sue amiche veneri, che sono tutte invitate alle nozze.

Gemma darà l'invito anche a Marco, il suo ex fidanzato, col quale ancora oggi mantiene un buon rapporto di amicizia e cordialità.

La reazione di Marco, però, non sarà quella sperata: il nipote della contessa annuncerà che non prenderà parte alla cerimonia nuziale della sua ex fidanzata.

Marco non va alle nozze di Gemma: anticipazioni Il Paradiso al 21 aprile 2023

Come se non bastasse, in questi nuovi episodi della soap opera pomeridiana di Rai 1, Marco scoprirà anche la notizia legata alla gravidanza di Gemma e inizierà ad avere dei seri sospetti sul conto della ragazza, dopo la notte di passione che hanno avuto insieme qualche tempo fa.

Occhi puntati poi su Umberto: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 21 aprile 2023 rivelano che l'uomo verrà informato della sparizione di Adelaide. Sarà uno choc per molti, ma in primis per Marcello che soffrirà per essere stato ingannato dalla sua amata.

Umberto vuole scoprire dove sta Adelaide: anticipazioni Il paradiso al 21 aprile

Sta di fatto che, al cospetto di questa brutta notizia che lascerà tutti senza parole, Umberto deciderà di passare ai fatti e si metterà ad indagare per cercare di scoprire che fine abbia fatto la contessa.

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore in programma fino al 21 aprile su Rai 1, rivelano che il commendatore si mostrerà disposto a lottare per scoprire la verità sulla contessa.

Tuttavia, quando la sua promessa sposa Flora scoprirà che Umberto vuole mettersi sulle tracce della sua ex compagna, non la prenderà per niente bene e tra i due ci sarà un momento di tensione.