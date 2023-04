Quale è il segreto di Adelaide nella soap Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1? Le anticipazioni dei nuovi episodi in programma per il mese di aprile faranno chiarezza. La contessa lascia Milano da sola, dietro consiglio di Italo, il fedele maggiordomo. La lettera che ha ricevuto dalla sua amica in fin di vita sembra essere una scusa bella e buona. Qualcosa di ben più grave sta tormentando la contessa e potrebbe riguardare la sua famiglia. Marcello è in ansia e dopo aver appurato che Adelaide non si trova a Lione come ha detto, inizierà seriamente a preoccuparsi.

Lo stesso vale per Umberto, che si metterà sulle tracce della cognata.

Trame Il Paradiso delle signore aprile 2023, anticipazioni: Umberto sulle tracce di Adelaide

Nei nuovi episodi che andranno in onda nel mese di aprile su Rai 1, Marcello pregherà Ludovica di aiutarlo nelle ricerche della contessa. Una richiesta paradossale, visto che tra i due c'era stato un importante riavvicinamento. La bella Brancia stringerà i denti e accetterà di aiutare Marcello, al quale vuole ancora molto bene e non vorrebbe veder soffrire.

Del resto, lei stessa sarà molto preoccupata per la misteriosa assenza di Adelaide, che ha mentito a tutti riguardo la sua reale meta. Come mai non si trova a Lione?

La contessa deciderà comunque di farsi sentire per allontanare ogni sospetto telefonando a Marcello, ma ciò non farà altro che gettare benzina sul fuoco.

Lo stesso Umberto comincerà a capire che ad Adelaide potrebbe essere successo qualcosa e così cercherà di reperire informazioni, tenendo all'oscuro di tutto ciò Flora. Una mossa che gli si ritorcerà contro.

Il Paradiso delle signore, il segreto di Adelaide: Umberto scopre le sue mosse

Flora non ci metterà molto a scoprire che Umberto le ha mentito e si sta interessando alla sparizione della contessa.

La giovane Ravasi crederà che Guarnieri sia ancora legato ad Adelaide e inizierà ad avere seri dubbi sul loro matrimonio.

Umberto scoprirà le mosse della contessa e, capito dove si trova, si metterà sulle sue tracce. Vige ancora il mistero sulla scomparsa della contessa ma ciò che verrà a galla sarà incredibile, come spoilerato di recente dallo stesso Roberto Farnesi (Umberto) in una delle sue stories Instagram.

Tra le varie ipotesi c'è quella che nelle puntate finali Il Paradiso delle signore Adelaide abbia scoperto che Margherita sia viva e che, di conseguenza, Umberto non possa sposare Flora.

Altra possibile spiegazione è una malattia della contessa, che proverebbe a curare all'estero. A far insospettire, le sue continue emicranie che la tormentano da diverso, troppo tempo. Insomma, un finale da urlo per questa settima stagione.