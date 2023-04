L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 si avvia verso le battute finali e, al centro delle trame delle ultime puntate, ci saranno le vicende della contessa Adelaide.

Dopo la sua sparizione nel nulla e avvolta sempre più nel mistero assoluto, ecco che Umberto si metterà sulle tracce della donna per cercare di scoprire cosa sta succedendo e non si esclude che possa essere lui a fare una amara scoperta sul conto della sua ex compagna di vita.

Il giallo della contessa Adelaide nel finale de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore promette colpi di scena e sorprese fino alla fine di questa fortunatissima settima stagione, premiata dal pubblico con ascolti record che hanno superato anche la soglia del 23% di share in daytime.

Al centro dell'attenzione e delle dinamiche di queste ultime puntate, ci saranno le vicende di Adelaide, la cui sparizione sarà sempre più avvolta nel mistero assoluto.

Di punto in bianco, infatti, la donna farà perdere le sue tracce e nessuno saprà più che fine abbia fatto ne tantomeno cosa le sia successo.

Un giallo che lascerà gli spettatori col fiato sospeso fino alla fine e si preannuncia particolarmente intricato.

Umberto sulle tracce di Adelaide nelle ultime puntate de Il Paradiso 7

Marcello sarà uno dei primi ad avere dei sospetti sul conto della contessa, al punto da sentirsi ingannato e ferito dal comportamento della donna che farà perdere le sue tracce senza dargli alcun tipo di spiegazione logica.

Ma, nel corso delle prossime nuove puntate di questa settima stagione della soap, ci penserà anche Umberto a scendere in campo.

Il commendatore Guarnieri, infatti, deciderà di mettersi all'opera per cercare di scoprire cosa sta succedendo ad Adelaide e così partirà per far luce su questo giallo.

Una scelta importante quella di Umberto, la quale scatenerà l'ira della sua compagna Flora Ravasi, che non gradirà affatto questo interessamento del suo futuro marito verso l'ex compagna.

Umberto potrebbe scoprire la malattia di Adelaide nelle ultime puntate de Il Paradiso 7

E, a questo punto, non si esclude che nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7, possa essere proprio Umberto a far luce sul giallo di Adelaide.

Il commendatore, dopo essersi messo sulle tracce della donna, potrebbe fare un'amara scoperta legata al suo stato di salute.

Non si esclude, infatti, che Adelaide possa essere scappata via da tutto e tutti per curarsi, dopo aver scoperto di essere malata.

La donna, quindi, per preservare i suoi cari, potrebbe aver scelto di affrontare tutto in silenzio e in gran segreto, evitando di dar loro preoccupazioni.