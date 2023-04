La nuova settimana de Il Paradiso delle signore (24-28 aprile 2023) ha inizio con la fine della relazione tra Irene e Alfredo, che decide di lasciare la fidanzata dopo che si è rifiutata di conoscere la sua famiglia. Matilde, dietro spinta di Vittorio, telefona al maggiordomo della villa a scopre cosa è accaduto la notte dell'incendio. Marcello parte per Ginevra alla ricerca di Adelaide, Infine, Marco confessa a Gemma di essere innamorato di lei.

Il Paradiso delle signore, le trame delle puntate dal 24 al 28 aprile 2023

Alfredo non perdona le bugie di Irene, che ha preferito mentire pur di non incontrare i suoi genitori.

A gran sorpresa, decide di lasciarla, evitando ogni contatto al grande magazzino. Nel frattempo, Armando passa qualche tempo in compagnia di Agnese, che lo spiazza dicendogli di non aver intenzione di tornare a Milano, preferendo restare a Londra in compagnia della figlia Tina. A quel punto, Ferraris medita di trasferirsi insieme a lei.

Matilde chiama il maggiordomo di villa Frigerio e chiede precise informazioni sulla dinamica che ha innescato l'incendio alla fabbrica. Dopo molti anni, i suoi dubbi hanno finalmente una risposta e Tancredi dovrà essere sincero con lei, se non vuole che il loro matrimonio finisca.

Grandi svolte nel rapporto tra Marco e Gemma. Roberto, da tempo, ha notato che tra i due c'è qualcosa di irrisolto, ma ha preferito chiudere gli occhi e continuare a illudersi di poter costruire una famiglia basata sulle illusioni e crescere un figlio che, altrimenti, non potrebbe mai avere.

Sarà Marco ad accompagnare Gemma a fare la sua prima ecografia e l'emozione sarà tantissima. Sarà l'occasione giusta perché la verità venga a galla? Matilde si accorge che Marco è molto turbato e, dopo una loro conversazione, lo sprona a essere sincero con la giovane Zanatta. Sarà così che Marco confesserà a Gemma di essere innamorato di lei.

Flora è furiosa per l'atteggiamento di Umberto, che le ha preferito ancora una volta la contessa. Mentre Marcello va a Ginevra con la speranza di riabbracciare Adelaide, Flora mette alle strette il commendatore: deve troncare per sempre con la contessa, altrimenti il loro matrimonio non si farà.

Irene e Alfredo sono molto distanti: Cipriani capisce che ha sbagliato e che il suo orgoglio ha rovinato tutto.

Prova a riavvicinarsi a Perico, ma viene evitata. Intanto, Agnese fa una sorpresa a Salvatore e Armando, tornando a Milano.

Dove vedere Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 aprile 2023

Le puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda dal 24 al 28 aprile possono essere viste su Rai 1 alle 16:05. Dopo la messa in onda, gli episodi sono visionabili in replica accedendo al portale Raiplay.