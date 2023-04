Nelle prossime puntate di Terra amara, in onda su Canale 5, Demir farà un gesto molto speciale nei confronti di Adnan. Per onorare la memoria del padre biologico, Demir ribattezzerà il bambino con il nome Yilmaz. Un gesto che commuoverà parecchio Züleyha, non si sarebbe mai aspettata che il marito potesse rendersi protagonista di un atto d'amore così grande.

La sorpresa di Demir per Adnan

Tutta Çukurova si riunirà per festeggiare il compleanno del piccolo Adnan. Dopo tanti problemi a casa Yaman si vivrà in un clima di felicità e allegria. Il bambino sarà molto felice per la festa che gli verrà organizzata, anche perché da ogni invitato riceverà un bel regalo.

Tutti attenderanno anche il regalo dei genitori e Demir aveva preannunciato che per il piccolo ha in serbo una sorpresa molto speciale.

La scelta di Demir

Davanti a tutti Demir dichiarerà che da quel momento in poi il bambino non si chiamerà più Adnan, bensì Yilmaz, come il suo defunto padre. Demir ama il bambino come se fosse suo figlio e in primo periodo non ha mai accettato che il padre biologico fosse Yilmaz, ma ora le cose sono cambiate.

Ha deciso di cambiargli il nome proprio per onorare la memoria di Yilmaz, scomparso a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale.

L'emozione per il regalo di Demir

Tutti saranno molto felici per il gesto di Demir, soprattutto Züleyha, che non si sarebbe mai aspettata che il marito potesse compiere un atto d'amore così grande.

La commozione prenderà il sopravvento e la ragazza non riuscirà a trattenere le lacrime.

I presenti applaudiranno Demir e tra i tanti ci sarà anche Fekeli, che sarà molto felice di come il giovane Yaman abbia deciso di onorare il figlio scomparso. Sarà un regalo veramente emozionante, che sorprenderà veramente tutti.

Ümit si presenta alla festa di Adnan

Anche Ümit verrà invitata alla festa da Züleyha, ma Demir la inviterà a stare lontana dalla sua famiglia. La ragazza, però, non darà retta all'avvertimento e si presenterà al ricevimento. Demir rimarrà pietrificato: per lui Ümit è un pericolo e avrà paura che possa dire a Züleyha ciò che è successo tra loro.

Demir impallidirà all'istante, ma Ümit farà finta di niente: porterà il suo regalo ad Adnan, mostrando il suo sorriso migliore. Demir sarà molto arrabbiato e quell'atteggiamento di noncuranza lo farà innervosire ancora di più.

Züleyha sarà ignara di tutto quello che sta accadendo tra il marito e Ümit, quindi saluterà quest'ultima come se tutto stesse andando nel migliore dei modi. Demir non sarà per niente compiaciuto dalla presenza della sua ex amante e chissà se Ümit sfrutterà l'occasione per rivelare a Züleyha la natura del rapporto con suo marito.