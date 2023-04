Ascolti in calo per Il Paradiso delle signore 7, la fortunata soap opera del pomeriggio di Rai 1 che si avvia ormai verso il gran finale di questa stagione.

E, intanto, con l'avvicinarsi delle ultime puntate aumentano anche le critiche e le polemiche da parte dei fan, dato che in tanti non hanno gradito le scelte fatte dagli sceneggiatori per alcuni dei protagonisti della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Ascolti in calo per il finale de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 anche quest'anno ha registrato ascolti soddisfacenti in daytime, con una media che si aggira sulla soglia di 1,7 milioni di fedelissimi al giorno pari al 20-21% di share.

Numeri positivi per la soap che, anche quest'anno, è riuscita a tenere banco nella sfida di ascolti della fascia pomeridiana, pareggiando con il programma competitor in onda su Canale 5, ossia il daytime di Amici 22, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Tuttavia, rispetto agli ascolti della passata stagione, anche Il Paradiso delle signore ha subito una flessione in daytime.

La soap opera di Rai perde spettatori rispetto allo scorso anno

Le puntate finali della sesta stagione, trasmesse durante il mese di aprile 2022, viaggiavano su una media costante di oltre due milioni di spettatori al giorno e picchi superiori alla soglia di 2,2 milioni di fedelissimi.

Numeri che, quest'anno, l'appuntamento con la settima stagione de Il Paradiso delle signore non è riuscita a totalizzare.

Anche adesso che mancano poche settimane al gran finale della soap, la media continua a viaggiare su una stima giornaliera che oscilla tra 1,6 e 1,8 milioni di spettatori, senza mai toccare i due milioni fissi di spettatori al giorno.

Rispetto alla passata stagione, quindi, c'è stato un calo di circa 300 mila spettatori medi al giorno.

'Un disastro', scoppia la polemica sul finale de Il Paradiso delle signore 7

Come se non bastasse, il finale de Il Paradiso delle signore 7 ha attirato un bel po' di critiche e polemiche tra i fan anche per quanto riguarda le trame messe a punto dagli sceneggiatori.

Alcune scelte, come quella legata al ritorno di fiamma tra Marco e Gemma e la conseguente fine della storia d'amore tra il giornalista e la venere Stefania, hanno scatenato un vespaio di polemiche in rete.

In moltissimi ritengono che gli sceneggiatori abbiano rovinato la soap con questa scelta, così come in tanti non hanno gradito il fatto che Ezio e Gloria siano stati costretti a lasciarsi ancora una volta.

"Scelte assurde quest'anno, un finale davvero amaro", ha sentenziato un fan de Il Paradiso delle signore.

"Un disastro totale questo finale de Il paradiso delle signore", ha commentato qualcun altro sui social.