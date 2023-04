Soraia rompe il silenzio dopo la fine della storia d'amore con Luca Salatino e non risparmia delle frecciatine velate sui social.

In questi giorni, infatti, sta tenendo banco la notizia legata alla fine di questa relazione tra i due volti di Uomini e donne: un addio del tutto inaspettato, visto che l'ex tronista durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7, ammise addirittura di voler convolare a nozze con la sua ormai ex fidanzata.

L'addio tra Luca e Soraia: amore finito per la coppia nata a Uomini e donne

Nel dettaglio, Luca e Soraia hanno scelto di dirsi addio pochi mesi dopo la fine dell'esperienza dell'ex tronista nella casa del Grande Fratello Vip 7.

Un addio che ha spiazzato i fan, dato che i due fino a qualche settimana prima avevano parlato di progetti di vita insieme e addirittura di nozze imminenti.

Un addio che è stato accompagnato anche da voci legate ad un presunto tradimento di Soraia nei confronti di Luca: indiscrezioni che la ragazza ha subito smentito, mettendo a tacere i gossip sul suo conto e chiedendo rispetto per il difficile momento che sta vivendo.

Soraia dopo l'addio con Luca: 'Evitare situazioni in cui si nulla l'individualità'

Ma, in queste ultime ore, Soraia si è resa protagonista anche della condivisione di un post social che non è passato inosservato, il quale sembra celare una frecciatina velata al suo ex fidanzato.

"La prima regola è quella di evitare tutte le situazioni in cui si annulla la tua individualità e diventate solo una coppia", si legge nel post di Tommazo Zorzi che Soraia ha scelto di condividere sul suo profilo Instagram dopo la fine della storia con Luca Salatino.

"Tu per prima cosa devi rispettare la mia individualità, le mie scelte personali, i miei spazi. Devo essere consapevole di essere libero", si legge ancora nel post social che Soraia ha condiviso sui social con tanto di "Amen" finale, col quale sottoscrive di condividere in pieno questo pensiero sul rapporto di coppia.

Il silenzio di Luca Salatino dopo l'addio con Soraia: torneranno a Uomini e donne?

Intanto, dopo l'annuncio della fine di questa storia d'amore, l'ex tronista Luca non ha proferito ulteriore parola sulla vicenda.

Luca si è limitato a chiedere ai suoi fan di rispettare il difficile momento che sta vivendo in seguito alla fine di questa storia d'amore, ma non ha dato ulteriori dettagli in merito.

Non si esclude che, nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione, Luca e Soraia possano ritrovarsi ospiti in studio a Uomini e donne per raccontare la fine di questa storia d'amore nata proprio all'interno dello studio del talk show Mediaset, così come potrebbero essere ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin.