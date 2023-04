Le puntate di Un posto al sole in onda da 24 al 28 aprile su Rai 3 si preannunciano ricche di colpi di scena. Tra Angela e Franco la crisi si farà più profonda anche a causa di una conversazione che Boschi ascolterà per caso. Rosa, invece, sarà sempre più arrabbiata per il rifiuto di Damiano e finirà per prendersela con Viola.

Clara si allontanerà da Alberto e potrà contare sull'aiuto di Giulia, mentre Palladini sarà furioso con tutti. I riflettori saranno puntati anche su Roberto che sarà sempre più vicino a Lara e al piccolo Tommaso dopo aver scoperto che il bambino non sta bene.

Presto, tuttavia, emergerà un terribile segreto che spiegherà le ragioni dei malori del piccolo.

Trame Un Posto al sole: Roberto in apprensione per suo figlio

Le trame di Un Posto al sole dal 24 al 28 aprile raccontano che Roberto correrà ancora una volta da Lara e Tommaso, perché il bambino non starà bene. I problemi di salute del piccolo faranno preoccupare molto l'imprenditore che si legherà sempre di più a lui, trascurando Marina. La donna non riuscirà a tollerare questa situazione, ma ben presto le cose potrebbero cambiare. Una terribile verità sarà pronta ad emergere e potrebbe spiegare anche i malesseri di Tommaso.

Sarà proprio Lara la causa dei problemi di salute del bambino? Non si esclude, visto che nella puntata andata in onda venerdì 21 aprile la donna è stata liquidata da Roberto poche ore prima che Tommaso si sentisse male.

Trame ultima settimana di aprile: Angela lontana dal marito

Gli episodi di Un Posto al sole dal 24 al 28 aprile tratteranno anche della delicata situazione tra Franco e Angela. I genitori di Bianca vivranno una profonda crisi e questa volta sembrerà più seria del previsto. Boschi avrà seri problemi in ambito lavorativo e successivamente si troverà anche coinvolto in una discussione tra Damiano ed Eduardo.

Sabbiese darà anche un pugno a Franco che, probabilmente, al suo ritorno a casa dovrà affrontare anche Angela, che da sempre rimprovera al marito di farsi coinvolgere in situazioni pericolose. La figlia di Giulia, inoltre, non riuscirà a perdonare a suo marito l'indifferenza con cui ha affrontato il momento in cui credeva di essere incinta.

A peggiorare la situazione tra i due coniugi, inoltre, ci sarà una confidenza di Angela a Viola e che non piacerà affatto a Franco che ascolterà di nascosto sua moglie parlare male di lui.

Alberto pieno di rabbia con tutti, Clara lontana da lui

Clara proverà a restare lontana da Alberto appoggiandosi a Giulia. L'avvocato Palladini sarà sempre più irritato da questa situazione e se sfogherà la sua rabbia con tutti. L'uomo andrà a fare una sfuriata al Vulcano che darà a Silvia modo di rivalutare anche la sua opinione nei confronti di Diego e Nunzio.

Successivamente, Alberto avrà una dura discussione anche con Niko e rischierà di compromettere tutto quello che a fatica aveva riconquistato. Il periodo non sarà dei migliori neanche per Rosa che sarà piena di rabbia nei confronti di Damiano e finirà per sfogare la sua frustrazione su Viola. Quest'ultima, dopo essere stata attaccata dalla madre di Manuel avrà un momento di imbarazzo con Raffaele.