Il Paradiso delle Signore a breve chiuderà il suo settimo capitolo e nelle puntate del 27 e 28 aprile ne accadranno delle belle. Marcello partirà per la Svizzera e lascerà un biglietto a Ludovica. Poco dopo, però, Ferdinando intercetterà questo biglietto e scoprirà ciò che è successo tra i due ex. Mentre Ezio scivolerà nella nostalgia dopo un dono recapitato da Gloria, Vittorio incontrerà una persona che confermerà il coinvolgimento di Tancredi nell'incendio alla fabbrica di Matilde. Armando dovrà riflettere sul trasferimento a Londra, quando all'improvviso riceverà la visita di Agnese.

Frattanto tra Clara e Alfredo accrescerà il feeling.

Nella puntata del 27/4 de Il Paradiso delle signore accade qualcosa tra Marcello e Ludovica

Continueranno le indagini per scoprire cosa sia accaduto veramente nella serata del drammatico incendio avvenuto tempo nel mobilificio Frigerio. Vittorio Conti, con grande determinazione, cercherà tracce sul coinvolgimento di Tancredi. Nel frattempo altrove c'è chi sarà preoccupato per le sorti di Adelaide di Sant'Erasmo. Marcello e Ludovica, non ricevendo notizie dalla contessa, si interrogheranno sulle sue condizioni fino a che non si decideranno a partire insieme per la Svizzera. Quando saranno sul punto di lasciare Milano, Marcello e Ludovica finiranno in una vicenda inaspettata che li riguarderà da vicino.

Cresce il feeling tra Alfredo e Clara

Nella puntata del 27 aprile de Il Paradiso delle signore Armando rimuginerà su un possibile trasferimento a Londra da Agnese. Quest'ultima non sembra intenzionata a rientrare a Milano. In attesa di scoprire il destino del capo magazziniere, Marco si legherà a Gemma Zanatta sempre di più, anche se sarà un po' restio a confessarle il suo amore.

Mentre Alfredo si comporterà in maniera scostante con Irene, tra il ragazzo e Clara aumenterà il feeling.

Nell'episodio del 28/4 de Il Paradiso delle signore, Ferdinando intercetta il biglietto di Marcello

All'interno della puntata del 28 aprile de Il Paradiso delle signore si assisterà alla partenza di Marcello. Anche se inizialmente doveva andare a Ginevra anche Ludovica, il programma cambierà.

Prima di partire Marcello si accerterà di lasciare un biglietto al Circolo per la giovane Brancia. Ferdinando intercetterà questo biglietto e scoprirà ciò che è successo tra Barbieri e la sua futura moglie. La serenità a casa Colombo sarà scompigliata da un regalo che arriverà dall'estero. Sarà Gloria a mandarlo in occasione delle nozze di Gemma e Roberto, ma questo dono finirà per gettare Ezio tra le braccia della nostalgia.

Agnese ritorna a sorpresa

Le indagini sul conto di Tancredi andranno avanti e i sospetti sull'uomo aumenteranno quando Vittorio parlerà con una persona che confermerà il suo coinvolgimento nell'incendio. Mentre Armando Ferraris dovrà decidere sul suo futuro professionale e sentimentale, ecco che rispunterà Agnese. Che abbia deciso di ritornare a vivere a Milano?