Che cosa succederà nelle nuove puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 dal 23 al 29 aprile 2023? Dopo un forte scontro con Lia, Ariane cadrà dalle scale e ovviamente darà la colpa alla poverina, già affranta per l'imminente matrimonio di Robert.

A tal proposito Werner chiederà disperatamente aiuto a Christoph affinché gli dia una mano per mandare a monte le nozze, ma non ci sarà nulla da fare. Come confermano le anticipazioni degli episodi settimanali, Ariane provvederà a fissare la cerimonia con soli tre giorni di anticipo, spiazzando tutti.

Nel frattempo Paul si salverà dopo un brutto incidente e troverà il coraggio di raccontare come è davvero avvenuta la morte di Manuela. Vanessa sognerà a occhi aperti quando vedrà la casa in cui vorrebbe vivere. La giovane non avrà però i soldi necessari.

A quel punto Alfons correrà in suo aiuto, proponendole di darle il denaro necessario. Di seguito le trame dettagliate delle puntate, che possono essere anche riviste in modalità on demand accedendo al portale Mediaset Infinity.

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 23 a sabato 29 aprile 2023

Ci saranno momenti di paura e di apprensione dopo che la macchina di Paul viene trovata ai margini della strada: che cosa gli sarà successo?

A far temere il peggio lo stato d'animo di Paul, afflitto dai sensi di colpa.

Nel frattempo Henning cercherà di calmare Shirin, dicendole di essere contento al pensiero che possa conoscere la sua famiglia. Peccato che un momento così importante venga rovinato da un imprevisto.

Continuando con le anticipazioni di tempesta d'amore, Alfons sarà deciso ad aiutare Vanessa economicamente, visto che troverà la casa dei suoi sogni.

Anche in questo caso la ragazza avrà un'amara sorpresa.

Tempesta d'amore 23-29 aprile: Werner vuole impedire le nozze di Robert e Ariane

Il Fürstenhof sarà in subbuglio dopo l'annuncio del fidanzamento ufficiale di Ariane e Robert, che intendono sposarsi. Christoph verrà messo alle strette da Werner, che lo supplicherà di aiutarlo a mandare a monte le nozze.

Intanto Lia sarà sempre più affranta.

I tentativi di Werner saranno vani, perché Ariane avrà già fissato la data delle nozze. Ci sarà anche uno scontro con Lia, che finirà con un drammatico incidente.

Continuando con le anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore, verrà a galla la verità sulla morte di Manuela, direttamente dal racconto di Paul. Dopo essere stato incoraggiato a voltare pagina, Henning lo getterà di nuovo nello sconforto.

Infine i Sonnbichler preferiranno non presenziare al matrimonio di Robert e Ariane, rispettando così il dolore della povera Lia.