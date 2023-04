La puntata di Uomini e donne del 20/04 è l'ultima prima della pausa che il format ha deciso di concedersi in questo periodo. I siti d'informazione fanno sapere che la regolare programmazione del dating-show riprenderà mercoledì 26 alle ore 14:45: quel giorno sarà trasmessa la prima parte della registrazione che Maria De Filippi condurrà sabato prossimo. Il blogger Pugnaloni anticipa che le riprese fissate per il 22 sono le uniche di questa settimana.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Il ponte del 25 aprile ha spinto la redazione di Uomini e Donne a rallentare sia la registrazione che la messa in onda delle nuove puntate.

Notizia di queste ore, infatti, è che il format di Maria De Filippi si fermerà fino a mercoledì 26: le riprese, invece, sono fissate per sabato 22.

La pausa del dating-show inizierà ufficialmente venerdì 21, quando al suo posto sarà trasmesso in tv un appuntamento speciale di Amici: gli allievi della scuola più famosa d'Italia, dunque, faranno compagnia ai telespettatori per quasi tre ore (andrà in onda anche il consueto daytime dalle ore 16).

Lunedì 24 e martedì 25/04, invece, il programma Mediaset sarà rimpiazzato un giorno dal film Rosamunde Pilcher e un altro da una soap opera.

Attesa per le anticipazioni di Uomini e Donne

I cambiamenti nella programmazione di Uomini e Donne, dunque, sono considerevoli e riguardano quasi l'intera settimana che sta per iniziare: da venerdì 21 a mercoledì 26 aprile, infatti, il dating-show non andrà in onda e il pubblico dovrà accontentarsi di assistere ad altre proposte Mediaset.

In merito alle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 al rientro dalla pausa, si sa già che la prima verrà registrata sabato 22/04. Lorenzo Pugnaloni ha usato Instagram per confermare che Maria De Filippi tra due giorni sarà alla guida di un appuntamento che è anche l'unico già presente nel calendario delle riprese di fine stagione.

Le anticipazioni che trapeleranno dagli studi Elios tra poco più di 48 ore, dunque, riguarderanno quello che i fan potranno vedere sul piccolo schermo dopo lo stop: c'è curiosità soprattutto sui risvolti che ci sono stati nel percorso di Nicole e nella nuova conoscenza di Gemma col signor Giuseppe.

Tensioni tra i protagonisti di Uomini e Donne

I personaggi più discussi di questo periodo, sono sicuramente Gemma e Paola: le due dama sono state al centro dell'attenzione nelle ultime puntate e ci sono finite per motivi "extra amorosi".

Mercoledì 19 e giovedì 20 aprile, infatti, Galgani e Ruocco hanno monopolizzato gran parte del tempo a disposizione litigando furiosamente e accusandosi l'un l'altra di partecipare al programma solo per visibilità e non per cercare una persona che possa stargli accanto anche lontano dai riflettori.

Quando la napoletana ha usato l'aggettivo "affamata" per descrivere la rivale, è nata una discussione lunghissima nella quale si sono intromessi anche: Gianni e Armando per dare ragione a Gemma e Tina per supportare la sincerità di Paola.

Nel corso dell'appuntamento odierno, però, si sono scontrate anche Roberta e Nicole: la romana ha ricordato a tutti le cose poco carine che ha tronista ha detto sul suo conto (che gli uomini si avvicinerebbero a lei soltanto per una notte di passione e non per costruire una relazione stabile), paragonandole a quella che Paola ha rivolto alla 73enne di Torino nelle ore precedenti.

La protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne si è difesa dicendo che le sue frecciatine sono sempre state una risposta all'atteggiamento poco gentile di Di Padua, ma ciò non è bastato a placare gli animi dei presenti.