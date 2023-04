Continuano le novità al Paradiso delle signore 7 che venerdì 7 aprile andrà in onda con una puntata imperdibile su Rai 1. Secondo le anticipazioni, in primo piano ci sarà Marcello pronto a partire con Adelaide, ma una sgradevole sorpresa farà saltare tutti i progetti. Nel frattempo, Clara appoggerà la scelta di Francesco di consegnare la lettera a Maria, ma Salvatore la penserà diversamente e proverà a fargli cambiare idea. Tuttavia, a decidere per Rizzo sarà il destino, perché Vito intercetterà la missiva e non esiterà ad aggredire il giovane.

Infine, ci sarà spazio per Marco e Gemma che si terranno entrambi distanti ed affermeranno di non provare niente l'uno per l'altra. Presto, però, si scoprirà una verità inaspettata per entrambi.

Trame Il Paradiso delle signore 7: una verità inaspettata per Marco e Gemma

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì 7 aprile raccontano che Marco e Gemma si comporteranno da buoni amici e nulla di più. La signorina Colombo affermerà di vedere in Marco soltanto un amico e lui continuerà a ripetere che la sofferenza per Stefania non passerà mai. Tuttavia, le trame rivelano che presto emergerà una verità che nessuno dei due ragazzi si aspetta e anche se non specificano di cosa si tratti non si esclude che possa riguardare il bambino che Gemma ha in grembo.

Trama puntata di venerdì 7 aprile: Vito furioso con Francesco

La puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 7 aprile 2023 vedrà al centro delle storie anche Maria. La signorina Puglisi sarà tra i pensieri di Francesco e il ragazzo si sentirà pronto a farsi avanti con lei con una lettera d'amore. La scelta di Rizzo sarà appoggiata da Clara che lo incoraggerà ad esprimere i suoi sentimenti, ma Salvatore non sarà affatto d'accordo.

Per Amato, consegnare la lettera a Maria potrebbe essere un gesto azzardato e quindi proverà a frenare l'entusiasmo di Francesco. A cambiare le carte in tavola sarà direttamente il destino, perché Vito intercetterà la missiva destinata a Maria e andrà su tutte le furie. Il contabile non ci penserà due volte e preso dalla rabbia aggredirà Francesco: sarà solo l'intervento di Clara a placare gli animi.

Una sgradevole sorpresa arriverà per Marcello poco prima di partire con Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nella puntata che sarà trasmessa venerdì 7 aprile sarà dato ampio spazio anche a Marcello, in procinto di partire con Adelaide per Lione. Quando tutto sembrerà organizzato, tuttavia, ci sarà una sgradevole sorpresa per Barbieri. Infine, dopo aver ricattato suo fratello, Marco chiederà a Tancredi di diventare proprietario del Paradiso Market.