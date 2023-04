L'appuntamento con Il Paradiso delle signore è confermato per la giornata di venerdì 7 aprile, quando alle 16:05 andrà in onda una nuova puntata in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Gemma e Marco proveranno a prendere due strade differenti ma ben presto si ritroveranno ad essere accomunati da una amara verità.

Vito, invece, finirà per perdere le staffe e scagliarsi duramente contro il suo "nemico" Francesco.

Vito si scaglia contro Francesco: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 7 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle Signore prevista per il 7 aprile in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che Vito finirà per intercettare la lettera che Francesco ha scritto a Maria.

Il giovane aspirante stilista, dopo una collaborazione "fianco a fianco" con Puglisi, si renderà conto di provare dei sentimenti intensi nei suoi confronti, motivo per il quale deciderà di uscire allo scoperto e confessarle così i suoi reali sentimenti.

Tale lettera, però, finirà nelle mani di Vito che sta facendo di tutto per riconquistare il cuore di Maria dopo la frattura che si è venuta a creare.

La reazione di Vito non sarà affatto delle migliori: le anticipazioni della soap opera di questo venerdì pomeriggio rivelano che il contabile del grande magazzino si scaglierà duramente contro Francesco, al punto da prenderlo a pugni.

Gemma e Marco travolti da una verità inattesa: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 7 aprile

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 7 aprile, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Gemma e Marco.

La venere deciderà di lasciarsi alle spalle la fine di questa storia d'amore, dato che ormai considera Marco solo un amico.

Il giornalista, invece, farà ancora fatica a considerare finita la sua relazione con Stefania.

Sta di fatto che, in questo episodio della soap, Marco e Gemma si ritroveranno ad essere spiazzati da una verità inaspettata che li accomuna e finirà per avere delle conseguenze importanti. Di cosa si tratta? Non si esclude che tale verità potrebbe essere legata alla gravidanza della giovane venere.

Si avvicina il gran finale di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore

Si chiude così una nuova settimana trionfante, dal punto di vista auditel, per la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 che anche in questi giorni ha saputo appassionare una media di oltre 1,8 milioni di spettatori, con una media del 21% di share.

Ottimi risultati per la soap che si avvia verso il gran finale di questa settima stagione campione di ascolti: le ultime puntate saranno poi trasmesse nel corso della prima settimana di maggio, dopodiché calerà il sipario sulle vicende dei vari protagonisti che popolano il grande magazzino milanese.