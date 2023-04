Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fino al 5 maggio e le sorprese saranno tantissime. Dopo mesi di bugie e silenzi, Ezio verrà a sapere che Veronica ha costretto Gloria a partire per l'America, una volta venuta a conoscenza della notte di passione a Modena, quando Ezio perse il gemello sotto il letto della stanza della bella Moreau. A quel punto, si renderà conto della vera natura della compagna e di cosa sia stata capace di fare pur di tenerselo stretto. Ci sarà dunque la fine della relazione tra il signor Colombo e Zanatta?

Gloria potrà sperare di vivere la sua relazione con Ezio? Ma non è finita qui. Nelle nuove puntate in onda su Rai 1, Marcello verrà a sapere quale è il segreto di Adelaide e, una volta tornato a Milano, si troverà davanti a una realtà spiazzante: Ludovica e Torrebruna sono marito e moglie.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Ezio scopre la vera natura di Veronica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 5 maggio raccontano che ci sarà il momento della verità per Ezio. Veronica ha scoperto che Colombo l'ha tradita quando era andato a Modena con Gloria, telefonando alla reception dell'albergo e venendo a sapere che il gemello della camicia di Ezio era stato trovato, guarda caso, sotto il letto della stanza di Gloria.

A quel punto, Veronica aveva dato un ultimatum a Gloria, che non ha avuto altra scelta se non quella di partire per l'America raggiungendo Stefania e rinunciando al suo amore per sempre. Gli intrighi di Zanatta stanno per venire alla luce, con conseguenze inaspettate.

Anticipazioni settimana al 5 maggio: Veronica smascherata da Ezio

Le puntate de Il Paradiso delle signore fino al 5 maggio sono ricchissime di novità che riguardano la coppia formata da Ezio e Veronica. Ci si chiede cosa deciderà di fare ora il signor Colombo, dopo che avrà scoperto gli intrighi di Veronica.

Ezio ama ancora Gloria, questo è certo.

Ha però deciso di rinunciare a lei quando Gemma ha confessato di essere incinta, accettando anche l'ipotesi di Veronica di crescere il bambino come fosse il loro. A mandare in fumo il piano di Zanatta ci ha pensato Roberto, con la proposta di nozze a Gemma. Ora che non ci sono più impedimenti, Ezio potrebbe lasciare Veronica e raggiungere la sua amata Gloria in America.

Marcello davanti al matrimonio di Ludovica e Ferdinando

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 5 maggio puntano gli occhi anche su Marcello, che scoprirà il segreto di Adelaide una volta arrivato a Ginevra. Tuttavia, le sorprese per il buon Barbieri non sono finite qui.

Tornato a Milano, Marcello verrà a sapere che Ludovica e Ferdinando si sono sposati con un matrimonio lampo. Quale sarà la sua reazione? Staremo a vedere.