Inaspettate rivelazioni saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente sulle reti Mediaset. Gli spoiler turchi dello sceneggiato campione di ascolti di Canale 5 segnalano che Hunkar Yaman (Vahide Percin) rimarrà senza parole quando scoprirà che Demir ha continuato ad avere rapporti con Sevda Caglayan (Nazan Kesal) nonostante la morte di Adnan senior.

Terra amara, anticipazioni: Demir nasconde Adnan e Leyla da Sevda

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate in programma nelle prossime settimane in tv annunciano problemi per Hunkar.

Tutto inizierà quando la matrona scoprirà che Demir (Murat Unalmis) ha affidato Adnan e Leyla alle cure di Sevda pur di impedire a Zuleyha di incontrarli. La signora Yaman prenderà assai male tale scelta, tanto da rompere ogni rapporto con suo figlio. La donna così intimidirà al ricco imprenditore di non mettere più piede alla tenuta di famiglia. Tuttavia, questa situazione porterà alla luce un'altra verità finora taciuta. Hunkar ripenserà al legame con Adnan senior, che aveva deciso di lasciarla per rifarsi una vita accanto a Sevda. Una richiesta che non era stata accettata dalla suocera di Zuleyha (Hilal Altınbilek) nonostante fosse a conoscenza della sua doppia vita.

Hunkar decide di affrontare l'amante di Adnan senior

Nelle puntate turche di Terra amara, visibili a breve in televisione, la signora Yaman deciderà di affrontare Sevda dopo essersi recata a casa sua. La matrona chiederà alla rivale per quale motivo abbia intenzione di far parte nuovamente della sua vita. Allo stesso tempo, Caglayan accuserà Hunkar di averla fatta stare male quando aveva impedito ad Adnan senior di divorziare per rifarsi una vita accanto a lei.

Ma la suocera di Zuleyha sembrerà non cadere alla provocazione dell'antica rivale. La donna preciserà che non avrebbe mai permesso al suo defunto marito di lasciarla per qualcun'altra nonostante le varie amanti che aveva avuto.

La signora Yaman scopre che il figlio continua a vedere la Caglayan

Durante l'acceso scontro, l'attenzione si focalizzerà su Demir.

In particolare, Hunkar rimarrà mortificata quando Sevda le confiderà che suo figlio, all'epoca 17enne, era solito frequentare la sua abitazione in cerca di affetto che la madre non riusciva a dargli. Una frecciatina che spezzerà il cuore della signora Yaman che non capirà per quale motivo il marito di Zuleyha abbia continuato a vedere la Caglayan nonostante la morte di Adnan senior. Uno scontro tra le due donne che sarà destinato a movimentare di parecchio le vicende ambientate a Cukurova.

In attesa di vedere ulteriori colpi di scena, si ricorda che la soap opera è in onda da lunedì alla domenica su Canale 5.