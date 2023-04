Il Paradiso delle Signore 7 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai, ma anche in streaming su RaiPlay. Il ritorno di Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) a Milano, oltre a sancire la fine della sua storia con Stefania Colombo (Grace Ambrose), sta anche coincidendo con la voglia del giornalista di scoprire cosa sia realmente avvenuto durante la notte delle grandi fiamme nel mobilificio della famiglia Frigerio. Stando a quanto appreso sinora, Tancredi (Flavio Parenti) avrebbe salvato dall'incendio la moglie Matilde (Chiara Baschetti), intervento che avrebbe portato Tancredi a diventare claudicante.

Marco, però, contatta il maggiordomo della villa nella quale vivevano assieme lui e il fratello, scoprendo che dietro l'incendio in questione c'è proprio Tancredi. Il giovane Di Sant'Erasmo, quindi, minaccia il consanguineo di rendere edotta Matilde della scoperta, ma Tancredi lo ricatta provando a ribaltare a proprio favore anche questa intricata situazione. Sebbene non vi siano anticipazioni in merito, Marco potrebbe averne abbastanza di minacce e vessazioni di Tancredi, quindi non darebbe peso all'ennesimo ricatto del fratello e deciderebbe, al contempo, di raccontare a Matilde che dietro l'incendio c'è lo zampino di suo marito.

Tancredi avrà un malore

Le trame de Il Paradiso delle signore 7 dal 10 al 14 aprile svelano che Matilde noterà il turbamento di Tancredi ma non ne capirà il motivo, con quest'ultimo che confesserà al consanguineo di avvertire un certo malessere fisico.

Poco più tardi, il secondogenito Di Sant'Erasmo avrà un malore e verrà prontamente portato in ospedale dal fratello, luogo dove Marco s'interrogherà sul perché Tancredi parrà non darsi pace in merito alla notte dell'incendio.

Il giornalista, quindi, deciderà di telefonare al maggiordomo che lavorava nella villa dove abitavano lui e Tancredi, scoprendo che quest'ultimo è stato l'artefice del misfatto.

A quel punto, Marco minaccerà Tancredi di rivelare tutto a Frigerio, ma l'avvocato di Torino lo ricatterà provando a ribaltare anche questa situazione a proprio favore.

Marco potrebbe dire a Matilde che dietro l'incendio in fabbrica c'è Tancredi

Dall'entrata di Matilde tra i personaggi de Il Paradiso delle signore, avvenuta nei primi episodi di questa stagione, è parso evidente ai telespettatori come Marco non soltanto sia legato alla donna ma, al contempo, cerchi in ogni modo di farla allontanare definitivamente da Tancredi.

Il giovane Di Sant'Erasmo, infatti, sa perfettamente cos'è in grado di fare il fratello e sembrerebbe auspicarsi che ciò che ha subito lui non accada anche a Frigerio.

A fronte di ciò, Marco potrebbe essere stufo dell'ennesimo ricatto subito da Tancredi, così deciderebbe di raccontare a Matilde che l'incendio al mobilificio della famiglia Frigerio è stato provocato proprio dal legale.