Adelaide esce di scena nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Rai 1 nel mese di aprile 2023. Cosa sta succedendo alla contessa? Secondo le anticipazioni, pare che la sua fuga da Milano sia dettata dalla notizia di un'amica molto malata, ma questa spiegazione non convincerà nessuno. Ad avere la certezza che alla contessa sia accaduto qualcosa sarà Marcello, dopo aver scoperto che non si trova a Lione come gli aveva detto. A quel punto, Barbieri chiederà aiuto a Ludovica per rintracciare Adelaide. Nel finale di stagione de Il Paradiso non mancheranno i colpi di scena, compresi quelli che riguardano la misteriosa sparizione della contessa.

Il Paradiso delle signore 7 anticipazioni: Adelaide sparisce nel nulla

Come raccontano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore Adelaide scompare nel nulla nelle prossime puntate. Tutto avrà inizio quando riceverà una misteriosa lettera, nella quale ci sarebbe scritto che una sua cara amica che si trova all'estero è molto malata. Usiamo il condizionale perché questa è la scusa accampata dalla contessa per giustificare la sua partenza improvvisa da Milano. In un primo momento, vorrà che Marcello parta con lei, ma Italo, che la conosce molto bene, le consiglierà di viaggiare da sola per maggiore prudenza. Qualcosa non torna, anche perché Adelaide sarà sempre più turbata.

Adelaide mente a Marcello nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore

Dopo che la contessa sarà partita, ci sarà un riavvicinamento tra Marcello e Ludovica. Proprio in quel momento, ecco che Adelaide farà recapitare a Barbieri un regalo che lo spiazzerà. riaccendendo la fiamma. A quel punto, Marcello deciderà di andare a Lione per raggiungerla, ma riceverà un'amara sorpresa: già, perché nei nuovi episodi Il Paradiso delle signore verrà a sapere che Adelaide mente e che non si trova in Francia.

Preoccupato per quello che le potrebbe essere successo, Barbieri implorerà Ludovica di aiutarlo a ritrovare la sua amata contessa.

Finale Il Paradiso delle signore 7, Achille Ravasi è vivo?

Come mai la contessa è sparita e ha detto una bugia? Tanti telespettatori hanno ipotizzato che Adelaide sia molto malata e che vada all'estero per farsi curare; questo per via dei suoi continui mal di testa.

Tuttavia, c'è un'altra ipotesi che sta stuzzicando la curiosità. Achille potrebbe essere vivo e aver scritto ad Adelaide una lettera minatoria. Del resto, non sarebbe il primo personaggio che 'resuscita' nella soap, come accaduto di recente per il marito di Anna. Le trame si stanno facendo davvero interessanti: siamo curiosi di sapere le vostre ipotesi sulla sparizione di Adelaide.