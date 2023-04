Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore dal 17 al 21 aprile 2023 saranno incentrate sulle sorti della Contessa Adelaide.

La donna farà perdere le sue tracce e di punto in bianco non si avranno più sue notizie e non si saprà che fine abbia fatto, dopo aver mentito a Marcello sul viaggio a Lione.

Spazio anche alle vicende di Matilde, che in queste nuove puntate della soap opera di Rai 1 potrebbe finalmente scoprire tutta la verità sul conto del marito e le bugie che gli ha raccontato.

Adelaide fa perdere le sue tracce nelle puntate de Il Paradiso al 21 aprile

Le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 previste, della settimana fino al 21 aprile, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Adelaide.

La contessa è sparita nel nulla e ha fatto perdere le sue tracce, destando non poche preoccupazioni tra i suoi cari.

In particolar modo Marcello sarà fortemente preoccupato da questa sparizione della donna, la quale ha fatto credere a tutti di essersi recata a Lione per far visita a una sua amica, ma così non è stato.

Marcello è stato ingannato da Adelaide e al momento non si conoscono i motivi che si celino dietro queste sue bugie: perché la donna ha messo in piedi questo teatrino ai danni del suo amato Marcello?

Marcello indaga sulla contessa: spoiler Il Paradiso delle signore puntate 17-21 aprile

Di sicuro Marcello non avrà alcuna intenzione di arrendersi e nel corso delle prossime puntate della soap opera, previste dal 17 al 21 aprile, si metterà all'opera per cercare di arrivare alla risoluzione di questo giallo.

Barbieri, coadiuvato anche dalla sua ex Ludovica, proverà a capire qual sia la verità dei fatti e soprattutto che fine abbia fatto la contessa, dopo aver mentito sul suo viaggio a Lione.

Riuscirà a scoprire la verità e a far chiarezza su quanto sta succedendo?

Al centro delle trame ci saranno anche le vicende di Tancredi: le bugie dell'uomo, legate al suo coinvolgimento nell'incendio al mobilificio di Matilde, verranno finalmente a galla, dato che verrà smascherato dal fratello.

Matilde potrebbe chiudere con Tancredi nelle puntate de Il Paradiso al 21 aprile

A quel punto Marco inizierà a ricattare il fratello mettendolo alle strette, al punto da minacciarlo di voler dire tutto a Matilde.

Ebbene, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore previste la verità potrebbe venire a galla.

Matilde potrebbe così scoprire cosa è successo in quella drammatica notte in cui ha visto sfumare via i suoi sogni e quelli della sua famiglia.

Consapevole delle responsabilità del marito in quel drammatico incendio, potrebbe anche decidere di chiudere il matrimonio.