Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7, nella settimana fino al 14 aprile 2023, rivelano che per Marcello arriverà il momento di scoprire la verità sul conto della Contessa Adelaide, che lo ha ingannato in merito al suo viaggio.

Spazio anche alle novità legate alle vicende di Marco, che deciderà di indagare sul conto del fratello per scoprire la verità sull'incendio al mobilificio di Matilde, avvenuto un po' di tempo fa.

Marcello e Ludovica vicini: anticipazioni Il Paradiso al 14 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della settimana al 14 aprile 2023 rivelano che la partenza della contessa finirà per far riavvicinare Marcello e Ludovica.

I due si ritroveranno a rivivere le belle emozioni della loro storia d'amore, complice la restituzione di alcuni oggetti a Marcello da parte di Ludovica.

A quel punto la coppia si ritroverà a vivere un momento speciale e non si esclude che in assenza della contessa Marcello possa lasciarsi andare nuovamente alla passione con la sua ex fidanzata.

Marcello ingannato da Adelaide: anticipazioni Il Paradiso 10-14 aprile

Di sicuro, ben presto, Marcello tornerà sui suoi passi: le nuove anticipazioni della soap opera rivelano che il ragazzo riceverà un regalo da parte della contessa e al cospetto di questa sorpresa si renderà conto che il suo futuro è al fianco di Adelaide.

Così Marcello deciderà di raggiungere la sua amata a Lione: vorrà farle una sorpresa e spiazzarla con il suo arrivo.

Nel momento in cui si metterà all'opera per organizzare tale sorpresa, Marcello scoprirà che Adelaide lo ha ingannato.

La contessa non si troverà a Lione: un duro colpo per Barbieri, che a quel punto deciderà di indagare per scoprire la verità su quanto stia succedendo e chiederà una mano proprio alla sua ex fidanzata.

Marco si vendica di Tancredi: anticipazioni Il Paradiso al 14 aprile 2023

I colpi di scena non finiranno qui, perché le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 aprile 2023 rivelano che si tornerà a parlare anche di Marco.

Il giornalista si metterà a indagare sul conto del fratello, perché vorrà scoprire la verità su cosa sia accaduto la notte in cui c'è stato l'incendio all'interno del mobilificio guidato dalla famiglia di Matilde.

Marco sarà furioso quando si renderà conto che il fratello non sta dicendo tutta la verità e che nasconde dei segreti su questa vicenda. A quel punto, dopo aver fatto una scoperta inaspettata, deciderà di mettere alle strette Tancredi e vendicarsi, proprio come aveva fatto in passato suo fratello.