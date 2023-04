Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore si approfondirà la vicenda dell’incendio avvenuto anni addietro alla fabbrica della famiglia di Matilde. La situazione farà impensierire Tancredi e ciò non sfuggirà all’occhio attento di Marco. Quest’ultimo, pur di smascherare suo fratello, investigherà a fondo rimettendosi in contatto con il loro ex maggiordomo. Intanto tra Marcello e Ludovica aleggerà l’ombra di Adelaide. Seppur lontana da Milano, la contessa manderà un dono a Barbieri, riaccendo il sentimento del ragazzo nei suoi confronti.

Per Vito, invece, non resterà altro da fare che licenziarsi dal Paradiso delle Signore e recarsi in Australia. La notizia giungerà all’orecchio di Francesco Rizzo che deciderà di approfittarne.

Nella puntata del 12/4 de Il Paradiso delle Signore Vito si arrenderà con Maria

Nell’episodio di mercoledì 12 aprile a Il Paradiso delle Signore ci sarà un po’ di agitazione perché uno dei dipendenti sarà sul punto di rassegnare le dimissioni. Vito Lamantia, che non è riuscito a ottenere il perdono dell’amata Maria, dopo l’ultimo tentativo arriverà al punto di prendere la sofferta decisione di lasciare il capoluogo lombardo. A quanto pare, sul futuro del quasi ex contabile del grande magazzino milanese ci sarà la lontana Australia.

E mentre Tancredi continuerà a patire sensi di colpa in merito a ciò che accadde la sera dell’incendio alla fabbrica Frigerio, Marco non potrà che essere dubbioso sulla vicenda. Vedendolo preoccupato per suo fratello maggiore, Gemma Zanatta metterà da parte le ultime vicissitudini per tendere una mano al ragazzo. Sarà così che i due ex avranno un piccolo riavvicinamento.

Salvatore persuaderà Marcello ad andarci cauto con Ludovica

Spazio anche a Marcello nelle prossime vicende de Il Paradiso delle Signore. Vedendolo così preso dal riavvicinamento con la sua ex Brancia, Salvatore deciderà di intervenire. Nel dettaglio, il fratello di Tina consiglierà il suo amico e socio di andarci con i piedi di piombo nei confronti di Ludovica.

Frattanto Marco Di Sant’Erasmo parlerà con Vittorio Conti e a questo punto inizierà a collegare i punti, sospettando che Tancredi, in un modo o in un altro, sia coinvolto nell’incendio.

Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore del 13/4 Marcello riceve un dono da Adelaide

Pur essendoci stato un riavvicinamento tra Marcello e Ludovica, nell’episodio di giovedì 13 aprile ci sarà un radicale capovolgimento. I due ex, a quanto pare, inizieranno a vacillare riguardo al loro legame. Quando Barbieri si vedrà recapitare un dono da parte della contessa Di Sant’Erasmo, spazzerà via ogni dubbio e ritroverà quel trasportante interesse verso Adelaide.

Le dimissioni di Vito dal ruolo di contabile del Paradiso delle Signore verranno alla luce.

Francesco Rizzo vorrà approfittare della situazione per provarci con Maria, quando Salvatore e Palma gli faranno un discorsetto volto a farlo rinsavire.

Marco telefonerà all’ex maggiordomo per smascherare Tancredi

Marco metterà al corrente suo fratello dei dubbi che nutre nei suoi confronti circa l’incendio alla fabbrica della moglie Matilde, ma si vedrà negare ogni cosa. Il ragazzo, però, non sembrerà per nulla convinto di quello che gli racconterà Tancredi, per questo motivo deciderà di scavare più a fondo. Sarà così che Marco Di Sant’Erasmo si metterà in contatto con l’ex maggiordomo che lavorava per i Di Sant’Erasmo nella precedente villa all’epoca dei fatti.