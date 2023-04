Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 12 aprile non possono mancare certamente nuovi ed entusiasmanti colpi di scena in grado di lasciare con il fiato sospeso, nell'attesa di scoprire l'evolversi degli eventi.

In particolare, l'attenzione è posta su alcuni personaggi principali, tra i quali Marco e Gemma. I due, da quando il giovane giornalista ha fatto ritorno, hanno avuto modo di trascorrere diverso tempo insieme, in memoria dei vecchi tempi.

Tuttavia, adesso la giovane Venere ha la mente impegnata perché sta per sposarsi e per avere un bambino. Allo stesso tempo, anche il secondogenito della famiglia Di Sant'Erasmo ha diversi pensieri che lo affliggono. Soprattutto, non può fare a meno di preoccuparsi per lo stato di salute di suo fratello.

Vito lascia il Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle signore, dopo aver tentato in ogni modo di riconquistare la sua amata, Vito decide che è arrivato il momento di partire. D'altronde, non ha più assi nella manica da giocare con Maria. Ha capito, quindi, che non ha speranze ed è inutile continuare a rimandare ulteriormente la sua partenza. Preferisce allontanarsi e lasciarsi tutto alle spalle.

Nel frattempo, nel vedere Marcello e Ludovica così vicini e intimo, Salvatore si preoccupa molto. Pertanto, sicuro che si tratti soltanto di un avvicinamento momentaneo, decide di parlare apertamente con il suo amico, suggerendogli di andarci con i piedi di piombo. D'altronde, non vuole rischiare di vedere il giovane Barbieri con il cuore spezzato di nuovo per Brancia.

Non lo sopporterebbe, anche perché adesso nella sua vita c'è Adelaide, mentre Ludovica sta per sposarsi con Ferdinando.

Alcuni dettagli del passato riemergono al Paradiso delle signore

Intanto, Marco si rende conto che qualcosa turba profondamente lo stato d'animo di Tancredi. Tuttavia, non si tratta delle sue precarie condizioni di salute, ma c'è dell'altro.

Il giovane giornalista, infatti, si rende conto che il fratello risulta essere particolarmente evasivo nel momento in cui viene fuori il discorso dell'incendio avvenuto nella fabbrica di famiglia. Pertanto, inizia a nutrire dei seri sospetti. Nel momento in cui si trova a parlare con Vittorio, capisce che effettivamente suo fratello c'entra qualcosa con questo spiacevole evento.

Tuttavia, la preoccupazione che sta vivendo Marco, fa avvicinare particolarmente Gemma. Difatti, i due si trovano a parlare apertamente.