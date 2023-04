Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato Rai, in merito alle puntate di lunedì 24 e martedì 25 aprile, raccontano che Alfredo, dopo aver deciso di lasciare Irene, non vorrà tornare sui suoi passi, nel frattempo la contessa Adelaide continuerà a non dare sue notizie.

Matilde, invece, incontrerà il maggiordomo di villa Di Sant'Erasmo al fine di scoprire l'implicazione di Tancredi sull'incendio al mobilificio, mentre Clara avrà un incidente durante la gara ciclistica di beneficenza.

Elvira fingerà di considerare Salvatore esclusivamente come amico, infine Vittorio ascolterà uno scambio di vedute tra Tancredi e il suo maggiordomo.

Clara dirà a Irene che Alfredo esige delle scuse

Le anticipazioni della soap Rai, legate all'episodio di lunedì 24 aprile, evidenziano che i sospetti di Matilde su Tancredi, in merito all'implicazione dello stesso nell'incendio avvenuto nel mobilificio della sua famiglia, cresceranno sempre di più.

Vogliosa di scoprire la verità a riguardo, Frigerio chiederà il supporto pratico di Vittorio. Intanto, notando che Marco e Gemma saranno spesso assieme e parranno molto legati, Roberto s'interrogherà sulla vera valenza del rapporto dell'ex coppia.

La decisione di Irene di non voler conoscere la famiglia Perico farà optare Alfredo per lasciare la ragazza e l'uomo sembrerà intenzionato a voler rimanere fermo su tale scelta.

L'aiuto magazziniere, difatti, esigerà delle scuse da parte della giovane Cipriani: un desiderio che l'amica Clara farà presente a Irene stessa.

Armando, intanto, tornerà in città dopo aver trascorse alcune settimane romantiche a Londra assieme alla sua Agnese, nel frattempo Marcello e Ludovica non potranno che essere sempre più preoccupati, in quanto non avranno ancora notizie di Adelaide.

Flora, al contempo, scoprirà che Umberto si è messo sulle tracce di Adelaide e, come se non bastasse, le ha detto una bugia in merito.

Il maggiordomo della famiglia Di Sant'Erasmo, dopo il dialogo avuto con Marco, avrà una conversazione anche con Matilde, al termine della quale la donna avrà la certezza della colpevolezza del marito per quanto riguarda le grandi fiamme in fabbrica.

Roberto noterà il legame sempre più forte tra Marco e Gemma

Clara prenderà parte alla gara ciclistica benefica organizzata per il 25 aprile, ma durante l'evento la giovane commessa dell'atelier meneghino avrà un piccolo incidente. Intanto Elvira si renderà conto che l'unica strada percorribile sarà di fingere di vedere solo come un amico Salvatore.

Nel frattempo Flora darà un ultimatum a Umberto, costringendo l'uomo a dimenticare la cognata se non vorrà rompere rompere il loro legame amoroso.

Roberto noterà il legame sempre più forte tra Marco e Gemma, mentre Tancredi avrà una discussione col suo maggiordomo e Vittorio ascolterà il dialogo, a questo punto il direttore non avrà più dubbi sul fatto che Sant'Erasmo sia responsabile dell'incendio in fabbrica.