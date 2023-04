Continuano gli appuntamenti quotidiani con Il Paradiso delle Signore, la soap opera italiana che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Giunta verso la conclusione della sua settima stagione, la serie continua a regalare grandi emozioni ai telespettatori. Nel corso del prossimo episodio, in onda il 26 aprile, non potranno mancare nuovi colpi di scena.

In particolare, le trame saranno incentrate sulle vicende che riguardano Marcello. Il giovane barista, da quando la contessa Adelaide è partita, è molto preoccupato per lei.

D'altro canto, non riceve sue notizie da diversi giorni. Tuttavia, non è l'unico ad essere in pensiero per Adelaide. Persino Umberto, nonostante i dissapori che ci sono sempre stati con lei, sta cercando di rintracciare la contessa.

L'esito della gara ciclistica

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle signore, dopo essersi allenata duramente, Clara non riesce a vincere la gara di ciclismo. Purtroppo, la giovane Venere subisce un infortunio e torna a casa affranta. Fortunatamente, Clara può contare sull'aiuto di Alfredo che si offre di prendersi cura di lei.

Nel frattempo, il magazziniere non ha intenzione di riappacificarsi con Irene. D'altronde, dopo le bugie che quest'ultima ha raccontato per non conoscere la sua famiglia, è ancora amareggiato e non ha intenzione di perdonarla.

Tuttavia, la Venere del Paradiso si rende conto che Alfredo sta cercando in ogni modo di evitarla.

Agnese non vuole tornare

Intanto, Marcello non può fare a meno di essere preoccupato per Adelaide. Pertanto, sapendo che anche Umberto è in pensiero, gli chiede aiuto: i due collaboreranno alle ricerche della contessa. Sapendo che quest'ultima si trova in Svizzera, Marcello Barbieri è deciso a partire il prima possibile per Ginevra.

Tuttavia, spera che Ludovica possa comunque accompagnarlo nel corso del suo viaggio.

Successivamente, Salvatore verrà a conoscenza delle intenzioni di sua madre Agnese. La donna, infatti, non vuole più fare ritorno a Milano e, quindi, al Paradiso delle signore, poiché preferisce stare a Londra. In questo modo potrebbe continuare ad aiutare Tina con il suo bambino.

Nel contempo, Roberto fa un passo indietro per cercare di smuovere le acque tra Gemma e il fratello di Tancredi. Difatti, permette a Marco di accompagnare la giovane Venere alla visita medica per la sua gravidanza. In questo modo, i due si avvicinano ulteriormente. In un secondo momento, il giovane giornalista si confida con sua cognata, Matilde. Le rivela che la vicinanza con la sua ex fidanzata non gli è affatto indifferente. Anzi, si sente particolarmente scosso quando si ritrova con lei.