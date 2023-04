Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore. La settima stagione dell'amata fiction Rai sta per volgere al termine. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda il 25 e il 26 aprile, rivelano che tra Elvira e Salvo qualcosa sembrerà essere cambiato dopo l'ultima guida insieme. La Venere fingerà comunque di vedere il giovane Amato solo come un amico. Clara invece, si preparerà a prendere parte alla tanto attesa gara ciclistica. La giovane però, pur essendo pronta per affrontare la sfida, tornerà a casa con una cattiva notizia.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 25 e 26 aprile: Flora mette Umberto davanti ad una scelta

Anche al Paradiso sarà il 25 aprile e in atelier si festeggerà con un'iniziativa benefica importante. Flora inizierà ad essere stanca dell'interesse di Umberto per la sparizione della Contessa. Ravasi deciderà di mettere il Commendatore davanti ad una scelta definitiva: rompere con lei o dimenticare per sempre Adelaide.

Nuovi dubbi continueranno ad insinuarsi sul caso che riguarda l'incendio alla fabbrica. Tancredi incontrerà il maggiordomo che lavorava per la sua famiglia all'epoca dei fatti. A sentire l'accesa discussione tra il fratello di Marco e il maggiordomo ci sarà anche Vittorio, che sarà nascosto a origliare.

Conti inizierà ad essere sempre più convinto che Tancredi sia stato l'artefice dell'incendio alla fabbrica Frigerio.

Agnese invece, farà sapere a Salvo di voler rimanere a vivere a Londra con la figlia Tina.

Roberto nota la vicinanza tra Gemma e Marco

Tra Gemma e Marco l'intesa sembrerà essere sempre più forte. Il primo a notare questo forte avvicinamento sarà Roberto, futuro marito della giovane Zanatta.

Landi deciderà di dare il permesso a Marco affinché accompagni la figlia di Veronica alla visita medica. Per i due ex fidanzati si tratterà di una buona occasione per riavvicinarsi ancora di più. Il fratello di Tancredi si confiderà poi con Matilde e le confesserà che la vicinanza con Gemma lo turba molto.

Clara, dopo aver avuto un brutto incidente durante la gara ciclistica, potrà fare affidamento su Alfredo.

Perico infatti, si prenderà cura della nipote di Don Saverio. Irene invece, scoprirà che non sto Alfredo è furioso con lei per le bugie raccontate, ma che sta cercando di evitarla in tutti i modi.

Crescerà sempre di più la preoccupazione di Marcello nei confronti della Contessa Adelaide. Barbieri non riuscirà a darsi pace per tutte le menzogne raccontate dalla donna e vorrà scoprire cosa stia nascondendo. L'imprenditore deciderà di chiedere aiuto a Umberto. Marcello inoltre, vorrà che Ludovica lo accompagni a Ginevra.