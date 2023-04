Tante le novità nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 ad aprile 2023. Le anticipazioni dell'episodio del 26 aprile raccontano che Clara avrà un incidente e che Alfredo correrà da lei per accudirla. I due si avvicineranno e Irene ne sarà molto gelosa, dopo che Perico ha preso la decisione di lasciarla. Nel frattempo Salvatore è venuto a sapere che Agnese non ha intenzione di tornare a Milano, preferendo restare a Londra al fianco di Tina. Che cosa farà ora Ferraris? Attenzione anche a Marcello, che vorrà raggiungere Adelaide a Ginevra, nonostante la vicinanza con Ludovica.

Clara ha un incidente nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore 7

Alfredo non ha digerito il fatto che Irene non si sia presentata alla cena con i suoi genitori, così ha deciso di lasciarla. A complicare le cose sarà l'incidente di Clara, che ha fatto preoccupare molto Alfredo. Il giovane Perico correrà da lei e si offrirà di accudirla fino a che non si sarà ripresa. Circostanza che manderà su tutte le furie Irene, delusa anche dal fatto che l'ormai ex fidanzato faccia di tutto per evitarla al grande magazzino e non solo.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Marco accompagna Gemma a una visita medica

Nella puntata del 26 aprile de Il Paradiso delle signore Marco si avvicinerà a Gemma, dopo che l'avrà accompagnata a una visita medica per il bambino che porta in grembo.

Ciò li farà riavvicinare molto, come già ha notato Roberto. Alla fine Marco confiderà a Matilde che la gravidanza di Gemma lo scuote parecchio, iniziando ad ammettere a se stesso che prova ancora qualcosa di molto forte per lei. Marcello, invece, sembrerà interessato a proseguire la sua relazione con la contessa, che nasconde un segreto inquietante in merito alla sua misteriosa partenza da Milano in solitudine.

Agnese resta a Londra? Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Continuando con le anticipazioni della soap opera, Marcello sarà in fermento per Adelaide che si trova a Ginevra. Chiede così a Ludovica di accompagnarlo per rintracciare la contessa, inconsapevole del male che questa richiesta le faccia. Brancia da tempo ha parecchi dubbi sul suo matrimonio con Ferdinando e pare che pensi ancora a Barbieri.

Una inaspettata notizia scuoterà l'animo di Salvatore: nella puntata de Il Paradiso delle signore del 26 aprile 2023, in onda su Rai 1, il giovane Amato verrà a sapere che Agnese ha intenzione di restare a Londra con Tina e di non rientrare a Milano. Lo sconforto prenderà il sopravvento. Si ricorda che tutte le puntate della soap possono essere riviste in modalità on demand accedendo al portale RaiPlay.