Cosa succederà nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7? Quali saranno i colpi di scena che terranno banco nel finale di questa fortunatissima stagione?

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Veronica, la quale si ritroverà a dover gestire la gravidanza di sua figlia Gemma, rimasta incinta prima del matrimonio.

I colpi di scena non mancheranno e, a rompere il silenzio sul finale di questa settima serie, è stata proprio l'attrice Valentina Bartolo, la quale ha ammesso che ci saranno delle forti emozioni.

Cosa succederà nel finale de Il Paradiso delle signore 7 su Rai 1

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 volge ormai al termine e, nel corso della settimana che va dal 1° al 5 maggio 2023, ci sarà spazio per la messa in onda degli episodi conclusi di questa fortunata serie.

Le sorprese e i colpi di scena saranno al centro dell'attenzione, soprattutto per quanto riguarda le vicende di Gemma, la quale si ritroverà a dover gestire una situazione sempre più complicata, dettata dal matrimonio ormai imminente con Roberto Landi e dalla gravidanza che sta portando avanti in gran segreto.

Un finale che non deluderà le aspettative del pubblico, visto che proprio nel corso dei prossimi episodi di questa stagione, Marco proverà ad uscire allo scoperto e confesserà nuovamente quelli che sono i suoi veri sentimenti all'ex fidanzata.

Valentina Bartolo rompe il silenzio sul finale de Il Paradiso delle signore 7

Di conseguenza, tra Marco e Gemma potrebbe riaccendersi la fiamma della passione, visto che la venere in realtà non ha mai dimenticato il suo ex e non lo ha mai nascosto durante gli sfoghi con la mamma Veronica.

In attesa di scoprire quali saranno le sorprese che gli sceneggiatori hanno messo a punto per il finale di questa stagione de Il Paradiso delle signore, l'attrice Valentina Bartolo in una recente intervista, si è espressa su quello che succederà, rompendo il silenzio con qualche piccolo spoiler.

"Posso solo dire che ci sarà una forte emozione", ha svelato l'attrice di Veronica in merito a quello che succederà nel gran finale di questa settima stagione.

Colpo di scena in arrivo nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7

E poi ancora, Valentina Bartolo ha svelato che tutto ciò che stiamo vedendo in onda in questo periodo nasconde un tranello.

Insomma, ci sarebbe qualcosa di non detto in tutta questa intricatissima vicenda che ha come protagoniste Veronica e Gemma e che potrebbe portare ad una svolta decisiva nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore, previste fino al 5 maggio su Rai 1.