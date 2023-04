Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 24 al 28 aprile, rivelano che la crisi tra Franco e Angela si rivelerà molto più seria di quella che era sembrata inizialmente.

A quanto pare, nei prossimi episodi, le cose non si metteranno affatto bene per Boschi: riceverà una pessima notizia sul lavoro e in seguito si ritroverà coinvolto, suo malgrado, in una rissa tra Damiano ed Eduardo. Come se non bastasse ascolterà, per puro caso, un dialogo tra la moglie e Viola, che non gli piacerà affatto.

Un posto al sole: Franco e Angela una coppia molto amata

Quella tra Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) è una delle storie d'amore più iconiche del daily drama partenopeo. Generazioni di spettatori si sono appassionati alle vicende di questa coppia, tra rapimenti, violenze, tradimenti e innumerevoli crisi da cui però sono sempre usciti più legati di prima.

Alla base delle incomprensioni della coppia c'è sempre stato il dislivello economico e sociale tra i due. Angela era la ragazza di buona famiglia, mentre Franco è sempre stato un po' quello sbandato che per tirare avanti si è dovuto barcamenare tra diversi lavori. Investigatore privato, istruttore di boxe, meccanico per citare gli ultimi suoi impieghi, che però non gli hanno mai dato quella stabilità economica che avrebbe voluto

Angela: 'Franco non ha mai trovato un lavoro stabile'

In un recente dialogo Angela si è lamentata con la madre della vita professionale del marito: "Franco non ha mai trovato un lavoro stabile all'altezza delle sue capacità.

Diciamoci la verità, il lavoro al garage è sempre stato un riepilogo". Le parole di Angela suonano come una condanna, sebbene siano mitigate dalla consapevolezza che la donna ha nelle capacità del marito.

Tale conversazione farà da prologo a una situazione simile in cui però Franco ascolterà tutto.

Un posto al sole, anticipazioni dal 24 al 28 aprile: Franco senza lavoro e in crisi con sua moglie

Nelle prossime puntate Franco riceverà una pessima notizia in merito al lavoro. Le anticipazioni non rivelano altro, ma è lecito pensare che le paure di Boschi si materializzeranno e l'uomo si ritroverà senza un lavoro in un età superiore ai cinquanta anni.

L'uomo in seguito si ritroverà anche al centro di una rissa tra Damiano e suo cognato Eduardo, ma i veri problemi inizieranno dopo. I nervi tesi, dettati dalla difficile situazione, porteranno i due a litigare su ogni minima cosa. La situazione peggiorerà giorno dopo giorno al punto che Angela svilupperà un risentimento nei confronti del marito.

Attenzione però, perché la situazione in seguito finirà per precipitare definitivamente. A quanto pare Boschi ascolterà, senza essere visto, una discussione tra Viola e Angela e quello che sentirà non gli piacerà affatto. Se i toni dovessero essere simili a quelli che Angela ha usato con sua madre, Franco potrebbe sentirsi inadeguato nei confronti della moglie e potrebbe accusare profondamente il colpo. A questo punto resta da capire in che ruolo si reinventerà Franco per uscire da questa storia.