Grande attesa per la registrazione della sesta puntata del serale di Amici 2023, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che si avvia ormai verso le fasi conclusive di questa ventiduesima edizione di successo.

Sabato 22 aprile, in prime time su Canale 5, andrà in onda questo nuovo appuntamento che si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena per tutti i protagonisti che sono rimasti in gara, dato che per un altro di loro sarà la volta di abbandonare definitivamente la scuola e rinunciare così al sogno della finalissima.

Registrazione sesta puntata serale Amici 2023: prevista per sabato 22 aprile in tv

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Amici 2023 rivelano che, questo giovedì 20 aprile ci sarà la registrazione della sesta puntata del serale, in programma poi sabato 22 aprile nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.

Cosa succederà in questo nuovo appuntamento col serale? Al centro dell'attenzione ci saranno le sorti dei concorrenti che sono rimasti in gara e che, settimana dopo settimana, stanno affrontando le sfide per cercare di arrivare alla finalissima di questa ventiduesima edizione.

Cantanti e ballerini affronteranno le nuove sfide previste dai loro rispettivi insegnanti per cercare di approdare alla prossima puntata di questa edizione.

Un solo eliminato dalla registrazione della sesta puntata di Amici 2023

Al termine della puntata, anche questa volta, ci sarà spazio per una sola eliminazione definitiva dal cast del talent show Mediaset.

Per uno dei concorrenti, infatti, arriverà il momento di abbandonare la trasmissione e uscire di scena dalla trasmissione di Maria De Filippi, rinunciando così al sogno di poter alzare al cielo la coppa da trionfatore assoluto.

Chi avrà la peggio questa volta? Le ultime eliminazioni dal cast, per volere dei giudici di quest'anno, hanno scatenato non poche polemiche in rete e sui social: moltissimi spettatori non hanno gradito le scelte fatte dai giudici, ritenendoli poco obiettivi.

Mattia Zenzola tra i concorrenti a rischio nella sesta puntata di Amici 2023

Tra le sfide più attese di questa sesta puntata del serale di Amici 2023 vi è quella che vedrà coinvolti i ballerini Mattia e Isobel.

Per volere della prof Alessandra Celentano dovranno sfidarsi in una prova che si preannuncia attesissima, la quale però potrebbe evidenziare le lacune del giovane ballerino del team di Raimondo Todaro.

A tal proposito, infatti, non si esclude che Mattia possa ritrovarsi tra i concorrenti a rischio di questa sesta puntata del serale e di conseguenza potrebbe anche ritrovarsi a finire al ballottaggio eliminatorio dello show.