La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 per la puntata di lunedì 17 aprile raccontano che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) renderà edotte le Veneri che si sta per sposare con Roberto Landi (Filippo Scarafia), mentre Marcello Barbieri (Pietro Masotti) sarà talmente risentito dalle bugie di Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) che sfogherà le sue frustrazioni al Bar Bottini. Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) offrirà a Maria Puglisi (Chiara Russo) l'opportunità di diventare la nuova stilista della boutique, nel frattempo Vito Lamantia (Elia Tedesco) sognerà di partire in compagnia della sua amata alla volta dell'Australia.

Tancredi Di Sant'Erasmo (Flavio Parenti), in ultimo, ringrazierà Marco (Moisè Curia) per aver mantenuto il silenzio sull'incendio.

Gemma dirà alle colleghe che sta per sposarsi con Roberto

Gli spoiler della soap opera targata Rai per l'episodio di lunedì 17 aprile anticipano che le commesse del Paradiso delle Signore scopriranno da Gemma che sta per convolare a nozze con Roberto.

Clara Boscolo (Elvira Camarrone), invece, parrà stufa di continuare a far credere agli altri che Francesco Rizzo (Christian Roberto) è il suo pretendente.

La talentuosa ciclista confesserà a tutti di essere innamorata di Alfredo Perico (Gabriele Anagni)?

Umberto s'insospettirà in merito all'ambiguo comportamento di Adelaide

Le trame de Il Paradiso delle Signore 7 per la puntata del 17 aprile riportano che Marcello sembrerà non riuscire a metabolizzare la scoperta che Adelaide gli ha mentito in merito alla sua destinazione. Barbieri, quindi, sfogherà la sua ira in Caffetteria.

Lo strano atteggiamento della nobildonna, inoltre, farà drizzare le antenne del commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), il quale inizierà a nutrire diversi sospetti sui movimenti della cognata.

Vittorio proporrà a Maria di essere la nuova stilista dell'atelier di moda

Dopo il passaggio di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) dal Paradiso delle Signore a Galleria Milano Moda, ecco che Vittorio penserà bene di proporre a Maria di rimpiazzare il ruolo che ricopriva la figlia di Achille (Roberto Alpi) all'interno della boutique.

La giovane Puglisi accetterà di diventare la nuova stilista? Tancredi, invece, ringrazierà Marco per non aver detto nulla a Matilde Frigerio in merito all'incendio. Quest'ultima, al contempo, scoprirà che i responsabili sono stati arrestati e ciò riaprirà antiche ferite mai rimarginate nella donna.