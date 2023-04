Le ultime puntate de Il paradiso delle signore 7 sono previste nel corso della settimana che va dal 1° al 5 maggio 2023 su Rai 1.

I colpi di scena non mancheranno in questa ultima settimana di programmazione della soap opera con Vanessa Gravina che continua a registrare ascolti molto positivi in prima visione assoluta.

Al centro dell'attenzione potrebbero esserci le vicende di Marco e Gemma, dato che per i due potrebbe essere giunto il momento della resa dei conti finale.

Ultime puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 1° al 5 maggio 2023

Nel dettaglio, le ultime puntate de Il Paradiso delle Signore fino al 5 maggio 2023, potrebbero essere caratterizzate dall'evoluzione del rapporto tra Gemma e Marco.

Per i due, infatti, potrebbe essere giunto il momento di uscire allo scoperto e far chiarezza con quelli che sono i sentimenti che provano l'uno nei confronti dell'altro.

Marco, infatti, dopo il riavvicinamento con la sua ex fidanzata, si ritroverà a vivere un momento di crisi che lo porterà a far chiarezza su quelli che sono i sentimenti che ancora oggi prova nei confronti della sua ex fidanzata.

Gemma potrebbe far chiarezza sul bambino nelle ultime puntate de Il Paradiso 7 al 5 maggio

E così, spronato da Matilde, ecco che Marco deciderà di uscire allo scoperto e finalmente farà chiarezza sui sentimenti nei confronti della venere, che già in passato gli aveva rapito il cuore.

Tuttavia, in queste ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7, ecco che Gemma potrebbe decidere finalmente di uscire allo scoperto per quanto riguarda la gravidanza e quel bambino che porta in grembo.

Fino a questo momento, infatti, c'è stato un vero e proprio giallo legato alla gravidanza della donna, dato che Gemma ha precisato che il bambino che porta in grembo non è figlio di Carlos ma ha poi lasciato intendere che fosse frutto del suo amore con Roberto Landi.

Una bugia clamorosa quella di Gemma, dato che tra lei e il socio di Vittorio Conti non c'è stato nessun rapporto intimo: i due sono solo interessati a mettere in scena questo finto matrimonio per salvaguardarsi dal giudizio delle persone.

Gemma potrebbe svelare a Marco che il bambino è suo nelle ultime puntate de Il Paradiso 7

Di conseguenza, in questo attesissimo finale della settima stagione della soap opera, ecco che Gemma potrebbe finalmente uscire allo scoperto e confessare a Marco come stanno le cose.

La venere, spinta dalla dichiarazione del giornalista nei suoi confronti, potrebbe così svelare che quel bambino è frutto del loro amore.

Un colpo di scena che chiuderebbe una settima stagione di grande successo e che lascerebbe ben sperare per il futuro della coppia nel corso dell'ottava serie.