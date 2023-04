Claudia Motta è una concorrente della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Di professione modella, è nota per essere stata Miss Mondo Italia 2021.

Quanti anni ha Claudia Motta? Carta d'identità

Nome e cognome: Claudia Motta

Luogo di nascita: Velletri (Roma)

Data di nascita: 1 gennaio 2000

Età: 23 anni

Peso: sconosciuto

Altezza: sconosciuta

Professione: modella

Segno zodiacale: Capricorno

Cosa fa Claudia Motta nella vita?

Claudia Motta esordisce in Tv partecipando a diversi programmi Mediaset, tra cui Tiki Taka nella stagione condotta da Piero Chiambretti, in cui ricopre il ruolo di suo "angelo custode".

Partecipa anche a un viaggio con Donnavventura, partendo per un itinerario di sei tappe a bordo di una nave da crociera lungo il Mar Rosso, visitando paesi come l'Arabia Saudita, l'Egitto e la Giordania.

Nel 2021 partecipa a Miss Mondo Italia 2021 vincendo la competizione. Avrebbe dovuto rappresentare il paese alla finale mondiale che si sarebbe dovuta svolgere a Porto Rico il 16 dicembre 2021, però la competizione viene annullata a causa di alcuni casi di positività al Covid-19 tra le partecipanti.

La reazione dei fan

Tra i vari commenti social alla partecipazione di Claudia Motta a L'isola dei famosi c'è quello dello chef Simone Rugiati, colui che da alcuni esperti di gossip è stato definito il possibile fidanzato della modella: "L'acqua cheta spacca i ponti.

Buona avventura Cuore Mio! PS ripassa come si legano ami e lenze". Anche Max Biaggi le ha fatto il suo in bocca al lupo: "Auguri bambolina, oh mi raccomando, tira fuori gli attributi perché laggiù non sarà easy. In bocca al lupone".

Claudia Motta e la presunta storia d'amore con Simone Rugiati

L'in bocca al lupo fatto per L'isola dei famosi da Simone Rugiati a Claudia Motta lascia presagire che tra loro potrebbe esserci un feeling speciale.

La prima a svelare la possibile liaison sui social è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano che, dopo diverse segnalazioni ricevute dai suoi follower, ha dichiarato che i due stanno insieme. Rugiati, recentemente, potrebbe anche aver confermato la cosa. In una storia Instagram ha pubblicato la foto di Claudia Motta vestita da naufraga scrivendo: "Non mi sono mai esposto così, ma questa volta ho bisogno di voi: supportate il mio angelo".

Tutto quello che c'è da sapere

Andrea Dianetti e Giorgia Palmas conducono L'isola party

Saranno Giorgia Palmas e Andrea Dianetti a condurre L'isola party, l'appuntamento in diretta su Mediaset Infinity e che ogni lunedì precede la puntata de L'isola in onda in prima time su Canale 5, che anche quest'anno vede al timone Ilary Blasi [VIDEO].

Nel cast dei naufraghi presente Cristina Scuccia

Nel cast dei naufraghi è presente anche Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina di The voice of Italy. Cristina ha ammesso che in spiaggia non indosserà il bikini, in primis perché non si sente a suo agio, ma non vuole nemmeno urtare la sensibilità di coloro che sono abituati a vederla con indosso una tonaca.