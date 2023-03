Le anticipazioni sulle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marco e Stefania, i quali si ritroveranno ancora una volta al centro dell'attenzione per la loro storia d'amore.

Tuttavia, contrariamente a quanto speravano i fan della soap opera, non ci sarà nessun ritorno in scena di Stefania nel corso del gran finale di questa settima stagione, che dal punto di vista auditel continua a registrare ottimi ascolti.

Marco e Stefania addio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 ultime puntate

Le anticipazioni delle prossime puntate finali de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Marco e Stefania.

Per il ragazzo arriverà il momento di uscire allo scoperto, così confesserà la fine della sua relazione con la venere che gli aveva rapito il cuore.

I due si sono detti addio in maniera definitiva e a distanza di pochi mesi dall'inizio della loro relazione hanno scelto di intraprendere due strade differenti e salutarsi, gettando all'aria tutti quei progetti di vita che avevano fatto insieme.

Un duro colpo in primis per Marco, che al suo rientro a Milano non nasconderà la sofferenza per quanto successo, ammettendo che Stefania resterà per sempre una persona importante.

Stefania non torna nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Tuttavia, in queste ultime puntate della settima stagione, non ci sarà nessun ritorno in scena della giovane venere: secondo quanto apprende Blasting News non è previsto un ritorno di Stefania nel corso delle battute conclusive della soap opera, ma non si esclude che la donna possa rimettere piede a Milano nel corso dell'ottava stagione.

Insomma il finale de Il Paradiso delle signore 7 si preannuncia decisamente amaro per la coppia Marco-Stefania, i quali si ritroveranno a dover intraprendere due strade differenti.

Tra i due tornerà il sereno nel corso del tempo oppure si tratta dell'ennesima coppia "scoppiata" della soap opera di Rai 1?

Gloria se ne va: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 ultime puntate

In attesa di scoprirlo le anticipazioni sulle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio anche per l'addio di Gloria.

La donna deciderà di chiudere la sua esperienza lavorativa al grande magazzino milanese per cambiare aria, dopo aver capito che Ezio non ha intenzione di lasciare da sola Veronica in questo momento così difficile della sua vita, legato alla gravidanza della figlia Gemma.

A quel punto Gloria deciderà di trasferirsi in America, dove avrà modo di stare insieme alla figlia Stefania. Anche in questo caso non si sa se la capo commessa del negozio di Vittorio torni o meno nel corso della prossima stagione.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 confermato per settembre 2023

Di sicuro i fan de Il Paradiso delle signore possono stare tranquilli, perché l'appuntamento con la soap tornerà in onda dal prossimo settembre.

Le nuove puntate sono già state confermate dai vertici della tv di Stato e al momento gli sceneggiatori sono al lavoro per mettere a punto le trame e gli intrighi che terranno banco nel corso dell'ottava stagione, in onda dal mese di settembre nella fascia del daytime pomeridiano di Rai 1.