La nuova edizione dell'Isola dei Famosi è iniziata lunedì 17 aprile, ma sono già successe tante cose sia in Honduras che in Italia. Mentre i naufragi iniziano a familiarizzare con la loro nuova "casa", i siti di Gossip riportano un'interessante indiscrezione su una protagonista del cast: si vocifera che Cristina Scuccia non sarebbe single come racconta, anzi avrebbe una compagna a Madrid della quale potrebbe parlare a breve davanti alle telecamere.

Aggiornamenti sui concorrenti dell'Isola dei Famosi

Cristina Scuccia è naufragata all'Isola dei Famosi da pochi giorni, ma sul web già si parla tanto di lei e della vita che avrebbe intrapreso dopo aver rinunciato ai voti.

La giornalista Grazia Sambruna, dunque, il 20 aprile ha riportato su Mowmag alcune insistenti chiacchiere che stanno circolando nell'ambiente sulla concorrente più chiacchierata del reality-show di Canale 5, quella sulla quale gli autori puntano per bissare il successo dell'ultima edizione.

"Sotto le palme della trasmissione, c'è aria di coming-out. La gola profonda riferisce che Cristina ha una fidanzata a Madrid", si legge su Mowmag.

Ovviamente non è trapelato il nome della persona che farebbe coppia con la naufraga da qualche tempo, più precisamente da quando si è trasferita in Spagna per iniziare una nuova vita.

Le chiacchiere sulla protagonista dell'Isola dei Famosi

"Dopo aver rinunciato ai voti, Scuccia si è trasferita nella capitale spagnola e lì ha iniziato a lavorare come cameriera dandosi ad una vita laica", si legge ancora nell'articolo incentrato sulla presunta compagna segreta della naufraga.

Sambruna sostiene che gli autori dell'Isola dei Famosi stiano puntando tanto su Cristina proprio perché consapevoli del fatto che prima o poi renderà pubblica la sua situazione sentimentale, fino ad ora taciuta in tv e sui giornali o "camuffata" con uno status di donna single che non corrisponderebbe alla realtà.

L'ex suora, dunque, non sarebbe stata del tutto sincera quando durante la prima puntata ha risposto di "sì" alla domanda se in Honduras potrebbe trovare l'amore: la ragazza, infatti, sarebbe già fidanzata con una persona conosciuta a Madrid negli ultimi mesi.

Attesa per una nuova puntata dell'Isola dei Famosi

Inconsapevole dei tanti gossip che sono già trapelati sulla sua vita amorosa, Cristina ha appena affrontato la sua prima notte sulle spiagge dell'Honduras.

Il daytime che è andato in onda il 20 aprile, ha aggiornato il pubblico sulle tante difficoltà che la neo concorrente ha dovuto affrontare al termine della puntata d'esordio, ovvero quando si è ritrovata a dover dormire per terra e con zero confort.

Gli altri concorrenti dell'Isola dei Famosi hanno raccontato della crisi che Scuccia ha vissuto prima che risorgesse il sole, ore di panico in cui ha anche urlato e si è lamentata per il freddo.

La nuova edizione del reality sulla sopravvivenza, però, è cominciata da meno di una settimana e i personaggi in gara devono ancora prendere le misure con il posto e con le abitudini che dovranno avere da qui a quando saranno eliminati.

Cristina, però, al momento sembra quella che fatica di più ad adattarsi a questo nuovo stile di vita e non fa nulla per nasconderlo.

In Honduras ci sono stati anche i primi scontri: Helena è stata criticata da molti compagni d'avventura per la scelta che ha fatto in diretta nella catena di salvataggio. La modella ha anche pianto sentendosi attaccata dal gruppo e da persone che pensava fossero già diventate sue amiche.