Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in merito al 150esimo episodio che andrà in onda venerdì 21 aprile su Rai 1, annunciano che ci saranno dei colpi di scena che lasceranno i telespettatori senza parole. Il giovane pubblicista Roberto Landi cerca di capire il motivo dell'irrequietudine della sua futura moglie. Allo stesso tempo, Marco di Sant'Erasmo, dopo aver scoperto che Gemma Zanatta è in dolce attesa, cerca di scoprire se lei e Roberto si sposano per amore o per convenienza. Questa scena ha raccolto parecchie reazioni social: 'Vai via, ratto', ha tuonato una fan della daily soap anni '60.

Anticipazioni 150esimo episodio de Il Paradiso delle Signore 7

Dal promo del 150esimo episodio della settima stagione de Il Paradiso delle Signore è possibile farsi un’idea su cosa i telespettatori vedranno venerdì 21 aprile su Rai 1. La prima scena che si vede in questo promo è quella con protagonisti Gemma e Roberto. Quest’ultimo si rende conto che c’è qualcosa che non va in Gemma e le chiede i motivi di questo turbamento. Poi si passa alla prossima scena, dove si vede i fratelli Sant’Erasmo scambiarsi delle confidenze. Marco è visibilmente sconvolto dalla gravidanza di Gemma e rivela a Tancredi che ha la netta sensazione che la sua ex fidanzata e il signor Landi non dovrebbero sposarsi: 'Non li vedo felici'.

Torrebruna vuole scegliere la data di nozze, ma Ludovica temporeggia

Subito dopo, si vede Irene consolare la sua amica e collega Elvira, rimasta delusa da come sono andate le cose tra lei e Salvatore la sera precedente: 'Ricorda, in amore vince chi fugge'. Ampio spazio viene dedicato anche ai preparativi del matrimonio di Ludovica e Torrebruna.

Quest’ultimo vuole scegliere subito la data di nozze, ma la vicepresidentessa del Circolo cerca di convincerlo che è ancora presto per questa cosa. Torrebruna, però, le fa capire che per lui è molto importante scegliere subito la data di nozze perché vorrebbe che lei fosse sua moglie al più presto.

Marco dubita del rapporto tra Gemma e Roberto

Matilde vuole a tutti i costi scoprire le cause che hanno spinto i due malviventi ad appiccare il suo mobilificio e Vittorio, dopo l’incontro notturno con Tancredi avvenuto nell’episodio precedente, cerca di convincerla a non trasformare la sua ricerca della verità in ossessione. Poi si vede la scena dove Salvatore si presenta al Paradiso delle Signore per scambiare quattro chiacchiere con Elvira, ma quest’ultima lo liquida con freddezza: 'Scusa, ma devo fare chiusura e sistemare il mio reparto'.

Infine, il promo del 150esimo episodio di questa stagione de Il Paradiso delle Signore si conclude con il confronto tra Marco e Gemma. Il giovane editore del Paradiso Market chiede alla sua ex fidanzata se c’è un amore vero tra lei e Roberto Landi, ma la giovane Venere lo guarda con aria di sfida e cambia argomento.

Le affermazioni di Marco di Sant'Erasmo fanno infuriare i fan de Il Paradiso delle Signore

‘'Non sarebbero felici insieme', ah perché con te, forse sì? – ha sbottato una fan de Il Paradiso delle Signore – Non l'ha detto seriamente'. Sui social, si leggono solo messaggi poco carini nei confronti dell'ex fidanzato di Stefania. C'è chi ha detto di aver finito i termini per poter definire Marco, e chi ha tuonato: 'Marco, ma cosa vuoi? Ma perché non te ne ritorni in America? Vai via, ratto'.

Un commentatore social ha preferito dedicare al giovane editore una gif di Tina Cipollari che urla: 'Sei un fallito, morto di fame, senza un neurone', mentre un altro ha preferito dedicare un tweet al signor Landi: 'Non ti meriti questo schifo'.

'Il disagio di sapere cos'è meglio per una persona di cui gli è sempre fregato poco o nulla – ha scritto un utente social, schifata da ciò che ha visto nel promo del 150esimo episodio – La supponenza di sapere quanto e come sono felici Gemma e Roberto che, aldilà di tutto, sta facendo vivere a Gemma dei momenti di serenità'.