Il 17 aprile, su Canale 5, ha aperto i battenti una nuova edizione dell'Isola dei famosi. In un'intervista rilasciata a SuperGuidaTv, Vladimir Luxuria ha commentato la nuova linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi. In veste di opinionista, Luxuria ha spiegato che insieme a Enrico Papi avranno il compito di non gettare benzina sul fuoco ed esortare i concorrenti ad avere un linguaggio civile.

Le dichiarazioni di Luxuria

Per il secondo anno consecutivo Luxuria fa parte del cast dell'Isola dei Famosi e quest'anno al suo fianco ci sarà Enrico Papi.

In seguito al "cambio di rotta" avvenuto con il Grande Fratello Vip 7, l'opinionista ha confermato che è stata imposta una nuova linea editoriale anche per il Reality Show condotto da Ilary Blasi.

A detta di Luxuria, l'Isola dei famosi ha un vantaggio rispetto al Grande Fratello, poiché i concorrenti non vengono ripresi 24 ore al giorno: "Se ci saranno cose orrende preferiamo non mandarle in onda". Inoltre ha confermato che quest'anno verrà riservata una maggiore attenzione all'atteggiamento dei naufraghi: tutti dovranno avere un linguaggio civile, poiché il reality show è seguito da moltissime persone. Poi ha rivelato quale sarà il suo compito e quello del collega Papi: "Noi opinionisti non dobbiamo aizzare e non dobbiamo gettare benzina sul fuoco".

Stando al punto di vista dell'opinionista, nel mondo c'è già tanto livore quindi non ha senso fomentarlo attraverso un programma televisivo.

Vladimir Luxuria onorata di essere stata nuovamente scelta da Blasi

Sebbene ai reality show di Canale 5 sia stato impostato un cambio di "rotta", Luxuria sembra non essere miminamente preoccupata dai cambiamenti.

Al contrario, si è detta onorata che Ilary Blasi l'abbia nuovamente scelta per interpretare il ruolo di opinionista.

A detta sua, è un ruolo molto importante poiché se c'è una dimenticanza da parte della conduttrice intervengono gli opinionisti.

Le voci sul cast cambiato all'ultimo

Di recente, si è parlato di come l'editore abbia cambiato in extremis il cast facendo fuori alcuni concorrenti per paura di una deriva trash.

A tal proposito, Luxuria ha spiegato di non essere al corrente di nulla poiché viene a sapere chi sono i naufraghi che parteciperanno solamente all'ultimo.

In merito ai rumor sull'esclusione di Gianmarco Onestini e delle sorelle Enardu, entrambi hanno smentito: il fratello minore di Luca Onestini e Serena Enardu hanno spiegato di non essere mai stati contattati dagli autori. Al contrario, Gian Maria Sainato non ha smentito ne confermato nulla riguardo la sua partecipazione all'Isola: quindi non è escluso che il modello possa entrare in gara in un secondo momento.