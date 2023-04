Maria De Filippi vicina a un addio definitivo alla televisione? È questa la clamorosa indiscrezione che trova spazio sull'ultimo numero del settimanale "Vero", legata al percorso professione della signora indiscussa degli ascolti di Canale 5.

A quanto pare, infatti, il lutto dettato dalla morte di Maurizio Costanzo avrebbe provato moltissimo la conduttrice, tanto da farle pensare anche a un possibile ritiro.

Retroscena su Maria De Filippi: possibile addio alla televisione dopo il lutto?

Nel dettaglio, sono passati quasi due mesi dalla morte di Maurizio Costanzo e in questo periodo la conduttrice ha ripreso in mano le redini delle sue collaudatissime trasmissioni.

Eppure, stando alle indiscrezioni riportate sulla rivista "Vero", per lei non sarebbe stato affatto facile riuscire a farlo, dato che il lutto e il dolore per la morte di Costanzo l'avrebbe profondamente segnata.

"Dopo la perdita di Costanzo, medita l'addio alla tv", si legge nel retroscena riportato sul settimanale-

I fan di Maria De Filippi sconvolti e disperati: 'Non ci abbandonare'

La reazione dei tantissimi fan non si è fatta attendere e, dopo queste insistenti voci legate al futuro della conduttrice di Canale 5, la maggior parte è apparsa a dir poco disperata in rete e sui social.

"Non ci abbandonare", è il grido dei fan social che sperano di non assistere mai all'addio della conduttrice di Uomini e donne e C'è posta per te dagli schermi di Canale 5.

"Finisce la televisione se Maria decidesse di gettare la spugna", ha scritto ancora un altro spettatore commentando queste voci legate al futuro professionale della presentatrice.

"Maria è nei cuori di milioni di italiani. Non è facile senza Maurizio ma deve farsi forza, perché milioni di persone sarebbero perse senza le sue trasmissioni televisive", scrive ancora un altro commentatore sui social.

Uomini e donne e Amici 22 verso il finale di stagione su Canale 5

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione in futuro, Maria De Filippi sta portando a termine gli impegni previsti in questa stagione televisiva.

A fine maggio terminerà l'appuntamento con Uomini e donne, lo storico talk show del primo pomeriggio che anche quest'anno ha registrato ottimi numeri dal punto di vista auditel.

Domenica 14 maggio, invece, andrà in onda la finalissima di Amici 22, il talent show che continua a essere uno dei più seguiti in assoluto nel nostro Paese, con una media di oltre 4 milioni di fedelissimi a settimana e punte del 33% di share.

Numeri record che, ogni settimana, permettono alla De Filippi di stracciare la concorrenza Rai, ferma a una media del 14-15% di share in prime time.