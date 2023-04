Al Paradiso delle signore 7 le emozioni non finiscono mai ecco che le anticipazioni della puntata di martedì 25 aprile annunciano che Flora e Umberto arriveranno a un punto di svolta. Dopo aver scoperto che Guarnieri le ha mentito, la donna lo metterà di fronte a un bivio. Nel frattempo, Roberto si accorgerà che il legame tra Marco e Stefania diventa ogni giorno più forte. Ci saranno novità anche per Clara che arriverà con una notizia negativa, mentre Elvira si sforzerà di vedere Salvatore solo come un amico. Infine, Vittorio sorprenderà Tancredi discutere con il maggiordomo e questo acuirà i suoi sospetti.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Flora chiederà chiarezza a Umberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di martedì 25 aprile raccontano che al grande magazzino di Vittorio si festeggerà l'anniversario della liberazione d'Italia con un'iniziativa di beneficienza. Clara, invece, sarà pronta ad affrontare la gara ciclistica, ma tornerà con una notizia negativa. Anche se le trame non specificano di cosa si tratti, dando uno sguardo alla puntata successiva si scoprirà che la ragazza avrà un incidente. I riflettori saranno puntati anche su Flora che dopo aver scoperto la bugia di Umberto arriverà a prendere una drastica decisione. La signora Frigerio metterà Guarnieri di fronte a un bivio: se vuole restare con lei deve dimenticare la contessa.

Cosa sceglierà di fare il commendatore?

Anticipazioni puntata di martedì 25 aprile: Gemma e Marco sembreranno sempre più vicini

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 25 aprile vedrà al centro delle scene anche Elvira che si impegnerà a guardare al giovane Amato soltanto come un amico. Per la ragazza non sarà affatto facile, perché quello che prova per Salvatore è un sentimento forte.

Nel frattempo, Roberto continuerà ad osservare Gemma e Marco e si renderà conto che tra i due ex fidanzati il legame è sempre più forte. Il pubblicitario potrebbe decidere di farsi da parte e rinunciare al matrimonio con Gemma o parlare direttamente con la ragazza per capire i suoi reali sentimenti.

Vittorio sarà sempre più sospettoso nei confronti di Tancredi di Sant'Erasmo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 in merito sempre alla puntata di martedì 25 aprile rivelano infine che Vittorio sorprenderà Tancredi discutere con il maggiordomo che Matilde aveva contattato il giorno prima. Le trame non specificano cosa si diranno i due uomini, ma quello che vedrà Conti non farà altro che acuire i suoi sospetti nei confronti del marito di Matilde. Giorno dopo giorno, Vittorio e la signora Frigerio saranno sempre più vicini alla verità sulla notte dell'incendio al mobilificio.