Il Grande Fratello Vip 7 è terminato da più di 10 giorni, ma alcuni concorrenti continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica come Nikita Pelizon. Quest'ultima ha messo like, su Twitter, a un post dove Luca Onestini e Ivana Mrazova venivano offesi, un gesto il suo che non è passato inosservato all'attento e sempre vigile occhio della rete.

Il like della discordia

Il percorso di Nikita Pelizon nella casa di Cinecittà è stato piuttosto altalenante con Luca Onestini: i due avevano dimostrato inizialmente un ottimo feeling, ma quando lei ha dichiarato di essere attratta da lui qualcosa è cambiato.

Nello specifico, Luca ha sempre dichiarato di non volere una relazione all'interno del programma, da quel momento tra i due qualcosa si è rotto, fino all'ultima settimana di "convivenza forzata".

Terminato adesso il reality show, la modella si è resa protagonista di un gesto che sta facendo discutere: Nikita ha messo infatti like ad un post dove Luca Onestini e Ivana sono stati offesi. Nel tweet finito al centro delle polemiche, si legge: "Miss colluttorio quando capirà che disonesto la usa solo per i propri scopi sarà troppo tardi. Lui è un uomo falso". Successivamente l'utente ha lasciato intendere che Onestini non sia interessato a dare una seconda chance alla sua ex fidanzata Ivana, ma agisca solo per continuare ad avere una schiera di fan social a seguirlo.

La reazione di alcuni utenti del web

Ovvaimente, il like di Nikita Pelizon non è passato inosservato agli utenti di Twitter. Il gesto della modella è stata oggetto di discussione e sta dividendo i più: da un lato c'è chi pensa che Nikita sia una persona falsa, mentre dall'altro c'è chi sostiene che stia solamente ripagando Onestini con la sua stessa moneta.

Un utente ha invece twittato come Pelizon al Grande Fratello Vip 7 abbia mostrato di essere "peace e love" non mancando però lontano dai riflettori di aizzare i suoi fan contro alcuni suoi compagni d'avventura durante il gioco.

Pelizon a Casa Chi contro gli 'Oriele' e Onestini

Intervenuta nella rubrica online di Casa Chi, Nikita Pelizon ha anche direttamente espresso dei giudizi negativi su Oriana Marzoli e Luca Onestini.

Per quanto riguarda la prima, la modella ha sostenuto come Oriana si sia avvicinata a Daniele Dal Moro solo perché non riesce a stare senza un uomo al suo fianco. In merito a Onestini invece, si è detta spiazzata dal fatto che Luca nell'ultima settimana del Grande Fratello Vip si sia nuovamente avvicinato a lei. A detta di Nikita, l'ex coinquilino si sarebbe avvicinato per strategia.