Mancano poche ore all'inizio di una nuova puntata di U&D: mercoledì 19 aprile, infatti, il pubblico assisterà alla prima parte dell'ultima registrazione che Maria De Filippi ha condotto, quella che ha avuto come protagoniste Gemma e Paola. Una parola pronunciata da Ruocco durante una discussione, scatenerà l'ira di Galgani che per oltre un quarto d'ora urlerà contro la collega di parterre.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Nel giorno in cui si è saputo che Uomini e Donne si ferma il 21, 24 e 25 aprile, su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata alla quale hanno partecipato i componenti del cast.

Le anticipazioni che circolano in rete da domenica scorsa, infatti, fanno sapere che oggi sarà dato spazio soprattutto a Gemma e alla conoscenza che ha iniziato con il signor Elio.

Maria De Filippi interpellerà anche Paola durante la discussione, anche perché pure lei è uscita col cavaliere la sera prima.

Tra le due dame, però, inizierà un botta e risposta "al veleno" che sarà contrassegnato da urla, offese e accuse reciproche.

Galgani, in particolare, perderà le staffe quando Ruocco le affibbierà l'aggettivo affamata. Nel sentire questa parola accostata alla sua persona, la torinese non ci vedrà più e comincerà a litigare furiosamente con la collega di parterre.

Dubbi sulle prossime riprese di U&D

Chi ha assistito alle riprese della puntata di U&D che andrà in onda oggi, mercoledì 19 aprile, ha raccontato che le due dame hanno discusso per più di 15 minuti e senza che nessuno riuscisse a calmarle.

Gemma non ha accettato le giustificazioni che Paola ha addotto in merito alla parola "affamata" che ha usato (ha detto che si riferiva alla sua smania di trovare un compagno, un uomo che le possa dare affetto e non a qualcosa di malizioso), così la lite è andata avanti finché la padrona di casa non ha deciso di cambiare argomento.

Lo scontro tra le protagoniste del Trono Over è l'argomento portante della registrazione che sarà trasmessa in tv tra oggi e domani: venerdì 21 aprile U&D lascerà il posto ad uno speciale di Amici, anticipando di un giorno la pausa per il ponte del 25 aprile.

Il blogger Pugnaloni, inoltre, ha usato Instagram per far sapere che ancora non si sa quando ci saranno le riprese delle nuove puntate del dating-show, quindi è probabile che il tutto slitti al rientro dalla breve "vacanza" che gli addetti ai lavori si stanno concedendo in questo fine settimana.

Cambia la programmazione di U&D

Le anticipazioni delle puntate di U&D che andranno in onda il 19 e il 20 aprile, riguardano anche altri protagonisti del cast.

Alessio, ad esempio, ha iniziato una conoscenza con Rebecca, la dama che fino a poco tempo fa è uscita con Armando. Quest'ultimo si è intromesso nel racconto che i due stavano facendo a centro studio, ed è nato un acceso diverbio soprattutto tra i cavalieri.

Sul fronte giovani, Nicole ha palesato i primi dubbi su Carlo: dopo aver saputo dalla redazione che il corteggiatore non ha chiesto di poterla incontrare nei giorni precedenti, la tronista ha messo in discussione il suo interesse e la sincerità dei sentimenti che ha sempre dichiarato di provare nei suoi confronti.

Luca, invece, ha mandato a casa una sua spasimante e ha accettato di approfondire la frequentazione con Camilla, una ragazza con la quale si era già scambiato messaggini di apprezzamento sui social network prima di iniziare l'avventura nel format di Maria De Filippi.

La programmazione di Uomini e donne riprenderà regolarmente mercoledì 26 aprile: venerdì 21 la trasmissione sarà sostituita da uno speciale sui ragazzi ancora in gara ad Amici, lunedì 24 e martedì 25 da un film.