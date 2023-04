Crollo emotivo e fisico per Oriana Marzoli dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip. A distanza di una settimana dalla finalissima di questa settima edizione, la giovane concorrente si è sfogata con i fan che da un po' di giorni la vedevano assente sui social.

Oriana ha ammesso di non stare benissimo e, a difesa della concorrente, si è schierato anche il suo fidanzato Daniele Dal Moro, che non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti dei fan fin troppo invadenti.

'Non ce la faccio, sono distrutta', la confessione di Oriana dopo il GF Vip 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 di quest'anno è stato sicuramente caratterizzato dalla scoperta del personaggio Oriana Marzoli, che ha saputo conquistare il gradimento del pubblico.

La ragazza si trova ancora al centro dell'attenzione mediatica e, complici qualche giorno di stop dai social, i fan si sono subito mobilitati per capire cosa stesse succedendo.

A quel punto, Oriana, ha ammesso di essere alle prese con un periodo non facile dal punto di vista personale.

"Non mi sono più fermata, sono stanchissima e distrutta. Non ce la faccio", ha svelato Oriana confessando di essere molto provata.

Daniele Dal Moro interviene e sbotta furioso contro i fan di Oriana

In soccorso di Oriana è arrivato anche Daniele Dal Moro, che non ha risparmiato delle stoccate al vetriolo nei confronti dei fan troppo opprimenti.

"Non è nel suo paese, non ha una casa e nemmeno i suoi vestiti. Il tutto per fare due serate che non solo non voleva fare ma che non ha avuto nemmeno modo di annullare.

Andate a farvi una grigliata che è Pasquetta", ha sbottato Daniele in difesa della sua fidanzata.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per Oriana nel corso delle prossime ore, sta facendo molto discutere l'assenza dei vari protagonisti del GF Vip 7 nelle puntate di Verissimo, il talk show del weekend di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

Nessun finalista del Grande Fratello Vip 7 ospite a Verissimo

Come da tradizione, post finale, in tanti si aspettavano di poter vedere i vari finalisti ospiti nello studio del salotto televisivo di Canale 5 per raccontare le emozioni vissute durante questi mesi di permanenza all'interno della casa di Cinecittà.

Questo fine settimana, però, nonostante il doppio appuntamento previsto con Verissimo, non c'è stato spazio per la presenza in studio dei vari finalisti.

A quanto pare, si tratterebbero di "direttive dall'alto" da parte dei vertici Mediaset, i quali vorrebbero dimenticare e lasciarsi alle spalle questa chiacchieratissima settima edizione del reality show, che ha scatenato un vespaio di polemiche.