Una nuova puntata de Il Paradiso delle signore 7 andrà in onda mercoledì, 12 aprile, e le anticipazioni annunciano che al centro dei riflettori ci sarà Marco (Moisè Curia). Il giornalista non riuscirà a capire l'atteggiamento di Tancredi (Flavio Parenti), tormentato dal ricordo dell'incendio e sospetterà di lui. La preoccupazione di Di Sant'Erasmo per suo fratello sarà anche motivo di riavvicinamento con Gemma (Gaia Bavaro) che lo ascolterà e lo sosterrà. Marcello (Pietro Masotti), invece, si confiderà con Salvatore (Emanuel Caserio) sugli ultimi sviluppi con Ludovica (Giulia Arena) e Amato consiglierà all'amico di essere molto cauto.

Infine, dopo aver fallito l'ultimo tentativo di riconquistare Maria (Chiara Russo), Vito (Elia Tedesco) deciderà di lasciare Milano e chiudere per sempre con lei.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Marco e Gemma vicini

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di mercoledì 12 aprile raccontano che tra Marco e Gemma ci sarà un piccolo riavvicinamento. Il giornalista, infatti, si domanderà come mai Tancredi sia così tormentato dal ricordo della notte dell'incendio e la signorina Zanatta ascolterà i suoi dubbi. Marco, inoltre, parlerà con Vittorio che la sera precedente aveva avuto una conversazione con Matilde su quella notte. Le parole del dottor Conti faranno insospettire il giornalista che inizierà a pensare che Tancredi sia in qualche modo responsabile dell'incendio al mobilificio Frigerio.

Anticipazioni puntata di mercoledì 12 aprile: Marcello penserà a Ludovica

Nella puntata de Il Paradiso delle signore 7 in onda mercoledì 12 aprile i riflettori saranno puntati anche su Marcello che non potrà fare a meno di pensare ai momenti trascorsi con Ludovica. Per i due ex, infatti, la nostalgia ha preso il sopravvento e sarà difficile non pensare ad un eventuale ritorno di fiamma.

Barbieri ne parlerà con Salvatore che darà un freno al suo entusiasmo e gli consiglierà di essere molto prudente con la signorina Brancia, visto che entrambi sono già impegnati con altre persone.

Maria respingerà ancora Vito, lui deciderà di partire per l'Australia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Vito sarà molto deluso, perché l'ultimo tentativo con Maria andrà male.

Nonostante l'aiuto di Irene (Francesca Del Fa) e Alfredo (Gabriele Anagni), infatti, la signorina Puglisi continuerà a respingere il contabile e lui sarà ormai rassegnato all'idea di averla persa per sempre. Come aveva già preventivato, Vito deciderà di partire per l'Australia e lasciare Milano, voltando pagina definitivamente con il passato e con Maria.