'Sono stanchissima, avrei bisogno di dormire, mi sembra di essere uscita da mesi': ad esprimersi in questi termini Oriana Marzoli che una volta uscita dal Grande Fratello Vip 7, una settimana fa, non si è fermata un attimo. Spostamenti tra Roma, Milano e Verona, ospitate, serate, la bella venezuelana in un video-sfogo sui social ha così confidato di essere vicina ad un crollo emotivo e fisico.

Su Twitter anche il fidanzato Daniele Dal Moro ha preso le difese della ragazza.

Lo sfogo di Oriana

Oriana è rimasta nella casa di Cinecittà per cinque mesi e terminata l'esperienza al Reality Show si è concessa un weekend a Roma.

Dopo è stata protagonista di una reunion insieme con Giaele De Donà e Alberto De Pisis a Milano, dove ha anche fatto da testimonial per un brand di accessori e borse. Successivamente si è recata a Verona, città natia del suo fidanzato. Infine è stata ospite a due serate in discoteca, un programma molto fitto che pare abbia minato le forze della ragazza: 'Sono sette giorni che sono uscita dal GFVip 7, ma sembra una vita. Non ce la faccio più, sono stanchissima, distrutta, morta, avrò dormito 8 ore in 3 giorni'.

Daniele Dal Moro interviene e difende l'ex gieffina

Lo sfogo di Oriana Marzoli non è passato inosservato ai fan della coppia, ma neanche ai detrattori, che avrebbero preso 'sotto gamba' le dichiarazioni della ragazza sudamericana.

Su Twitter, Daniele Dal Moro ha così preso le difese della fidanzata spiegando come il Grande Fratello Vip 7 sia un'esperienza dura da affrontare a livello psicologico: 'Da quando è uscita non si è fermata un attimo'.

Oriana e Daniele: relazione a gonfie vele

La relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro prosegue a gonfie vele.

Alla domanda di un follower sull'argomento, la 31enne ha lasciato intendere di aver già effettuato le presentazioni con la famiglia del suo fidanzato evidenziando come sembra essere piaciuta soprattutto al padre di lui.

Come risaputo la coppia si è formata all'interno del programma nelle fasi finali della trasmissione: tra alti e bassi dovuti anche all'animo di lui, piuttosto restio a concedersi a grandi manifestazioni d'affetto in favore di telecamera, il duo ha tenuto sempre duro sino a quando fuori dalla casa non ha potuto dare sfogo alla propria voglia di libertà e soprattutto alla propria voglia di vivere la relazione lontano da occhi indiscreti. Oggi che tutto questo è possibile i due ragazzi non si separano neanche per un istante, la speranza dei fan è che le cose fra loro vadano sempre a meraviglia.